Liberan a detenido por el presunto secuestro de Nancy Guthrie, madre de conocida presentadora de NBC - Chilevisión

11/02/2026 11:11

Liberan a detenido por el presunto secuestro de Nancy Guthrie, madre de conocida presentadora de NBC

Las autoridades estadounidenses dejaron en libertad al sospechoso que habían detenido por el caso, luego de ser interrogado sobre su presunta participación en el secuestro.

Publicado por Lisette Pérez

Las autoridades de Estados Unidos dejaron en libertad este miércoles al sospechoso por el secuestro de Nancy Guthrie, la madre de Savannah Guthrie, reconocida presentadora de la cadena de televisión NBC.

El pasado 1 de diciembre, familiares de la mujer de 84 años reportaron su desaparición y luego de una intensa investigación, se determinó que Nancy fue sacada de su casa en contra de su voluntad.

¿Quién es el sospechoso que fue dejado en libertad?

Carlos Palazuelos, repartidor de comida, fue detenido en un control de tráfico al sur de Tucson, a más de 10 días de la desaparición de la víctima.

Según informó The New York Times, el hombre en cuestión quedó en libertad luego de ser interrogado y que se aclarara que él no había estado presente en esa casa el día del secuestro.

En entrevistas con medios estodounidenses, Palazuelos confesó que nunca había oído hablar de Nancy Guthrie y deseó que la encontraran sana y salva.

Espero que atrapen al sospechoso, porque no soy yo”, afirmó a varios periodistas desde la puerta de la casa de su suegra en Río Rico, Arizona.

Asimismo, admitió que posiblemente entregó un paquete en la casa de la mujer, pero ni siquiera lo tiene claro y enfatizó en que no es el secuestrador.

