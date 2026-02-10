FBI liberó imágenes del presunto secuestrador: Impacto por desaparición de madre de presentadora de TV - Chilevisión

Una intensa búsqueda se está desarrollando para dar con el paradero de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie. "Creemos que ella todavía está viva, tráela a casa", señaló la comunicadora.

Gran impacto ha generado en Estados Unidos la investigación por el presunto secuestro de Nancy Guthrie, madre de la reconocida presentadora de televisión Savannah Guthrie.

El pasado 1 de diciembre, familiares de la mujer de 84 años reportaron su desaparición, causando conmoción en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, el caso tomó un preocupante vuelco luego que, desde la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), se confirmó que Guthrie fue sacada de su casa contra su voluntad.

Las primeras pericias en su vivienda, ubicada en las afueras de Tucson, arrojaron que los dispositivos electrónicos fueron desconectados. Además, se encontraron rastros de sangre de la mujer al interior del inmueble.

Publican imágenes de presunto secuestrador de Nancy Guthrie

Este martes, el FBI divulgó nuevas imágenes de una cámara en la casa de Nancy Guthrie, en las que se observa a una persona usando una máscara.

Los registros muestran a "un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara en la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”, detalló el director del FBI, Kash Patel, en su cuenta de X.

"El video fue recuperado a partir de datos residuales ubicados en sistemas de respaldo”, agregó Patel en la publicación.

En tanto, a través de Instagram, Savannah Guthrie compartió las imágenes con un desesperado llamado para quienes sepan cualquier información sobre el presunto secuestrador.

"Creemos que ella todavía está viva. Tráela a casa", declaró la conductora de NBC News en un posteo.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026