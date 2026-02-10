¿Señal de nuevo comienzo? El cambio de look de Gonzalo Valenzuela tras quiebre con Kika Silva - Chilevisión

El intérprete fue hasta sus historias de Instagram para dar a conocer una selfie donde mostró el inesperado cambio de color en su caractéristica cabellera castaño oscuro.

El actor Gonzalo Valenzuela sorprendió esta semana al dar a conocer un radical e inesperado cambio de look a través de su cuenta de Instagram.

Según mostró en una selfie que compartió en sus historias en la red social, el intérprete decoloró su característico pelo castaño oscuro para quedar completamente rubio.

"Listo... EL PERFORMER", escribió en la plataforma, dando luces del motivo que tuvo para adoptar este nuevo color en su cabellera, a pocas semanas de la confirmación de su quiebre con Kika Silva.

En ese sentido, su nuevo color de pelo tendría directa relación con el reestreno de la obra de teatro El Performer, donde él se desempeña como protagonista.

De acuerdo con los anuncios que ha publicado, la primera función esta fijada para este miércoles 11 de febrero en el restaurante La Choca, ubicado en la comuna de Zapallar.

"La Salita de la Choca nos trae una máxima obra de teatro... sí, porque no queríamos perdernos la oportunidad de que el mundo vea y se emocione con El Performer de Gonzalo Valenzuela y la dirección de Roberto Farías", detalló el recinto.

