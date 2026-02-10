 Niño de 4 años murió en pabellón: Condenan a anestesiólogo que se distrajo con su celular en Argentina - Chilevisión
10/02/2026 17:09

Niño de 4 años murió en pabellón: Condenan a anestesiólogo que se distrajo con su celular en Argentina

Este martes se determinó la condena para el médico anestesiólogo que fue calificado como responsable de la muerte del menor de cuatro años.

Publicado por CHV Noticias

El médico anestesiólogo, Mauricio Atencio Krause, fue condenado en Argentina por una negligencia médica que terminó con la vida de Valentín Mercado Toledo de cuatro años.

En julio de 2024 ocurrió la tragedia en la provincia de Río Negro en el país vecino, cuando el anestesiólogo que estaba a cargo de operar al pequeño se distrajo con su celular, según consignó el portal argentino Perfil.

Antecedentes de la cirugía

Valentín Mercado Toledo fue internado por una intervención de una hernia diafragmática, que era un procedimiento de baja complejidad, no obstante, en ese quirófano sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica, lo que se traduce como una lesión cerebral por falta de oxígeno y sangre.

De acuerdo con la investigación, durante al menos diez minutos no se registraron signos vitales escenciales como presión arterial y oxigenación.

La fiscalía determinó que el anestesiólogo no monitoreó de manera continua al paciente y que incluso se habría distraído su celular yendo a buscar el cargador de éste a otra habitación, sin dejar a otro profesional pendiente al menor.

Condena para el anestesiólogo

Este martes, la justicia argentina determinó que el médico Mauricio Atencio Krause actuó con negligencia y falta de profesionalismo y que además, se distrajo durante el procedimiento.

Finalmente, el juez Emilio Stadler condenó al anestesiólogo por homicidio culposo a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial de siete años y seis meses para ejercer la medicina.

Consulta con tu RUT el Subsidio Familiar Automático 2026: Beneficiarios acceden a 22 mil sin postulación

