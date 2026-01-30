“Se mostraba preocupada, pero...”: Revelan chats de la sospechosa de asesinato que conmociona a Argentina - Chilevisión

La tía de Jeremías Monzón, joven de 15 años que habría sido asesinado por su expareja, rompió el silencio y entregó antecedentes inéditos del crimen que conmociona al país trasandino.

La tía de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que murió asesinado en la ciudad argentina de Santa Fe, reveló conversaciones de WhatsApp que en el contexto de su desaparición mantuvo con la expareja del joven, una menor de 16 años.

"Se mostraba preocupada, pero ya lo había matado", teorizó la mujer en conversación con C5N. Según reveló, al empezar la búsqueda por la zona donde su sobrino había estado por última vez, se refería a la menor con otro apellido.

"Comenzamos a preguntar si conocían a Milagros Juárez, porque su Instagram era Milagros Juárez, no Altamirano. Nosotros nos enteramos después de que su apellido era Altamirano, y nos quedamos hasta tarde preguntando y no sabían nada", dijo.

A fines de diciembre, cuando aún buscaban a Jeremías, señaló que la adolescente mostraba interés en el caso: "Se puede ver en los chats cómo ella me pregunta si lo habíamos encontrado a Jere, con total caradurez".

"Cuando ella me pregunta, lo tomé como una persona preocupada y, sin embargo, ya lo habían asesinado a Jere a la tarde", expresó la mujer, para luego mostrar otro chat donde Milagros lanza otra historia.

"Me habían contado que tenía una novia", dijo la joven. Según investigadores, consignó el medio, implantó pistas para desviar la investigación. Incluso, emitió a la policía una falsa declaración en la que acusó a Jeremías de abusar sexualmente a una amiga suya.

"Tiene que haber una respuesta, no puede quedar impune"

"Ella había acusado a Jeremías de haber abusado de una chica que claramente no existe, está descartado. Que quede claro que esta estrategia, los mismos fiscales la dieron de baja, porque ya tenían las pruebas de que esta chica tenía algo que ver (con el crimen)", subrayó la familiar.

"Yo crié un nene bueno, amoroso, respetuoso, para que salga a una sociedad y me lo devuelvan así", expresó al sitio entre lágrimas, y concluyó: "Tiene que haber una respuesta, no pueden quedar impunes".