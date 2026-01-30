“Es mi única prioridad”: Mane Swett tomaría drástica decisión en medio de batalla legal por su hijo - Chilevisión

La actriz habló de su regreso a la ficción, pero precisó que todo esto es sólo un "salvavidas" en medio de la lucha por recuperar a su hijo.

Mane Swett se refirió a su productivo presente tras regresar a la actuación con la película de Papi Ricky y un reciente spot de Netflix, donde se reencontró con el elenco de Brujas.

Sin embargo, la actriz precisó que todo esto es sólo un "salvavidas" en medio de la batalla legal por la tuición de su hijo, la que se ha extendido por 19 meses en Estados Unidos.

"Yo la verdad, no me siento retomando la actuación totalmente, tal vez me siento más bien despidiéndome de ella. Sólo Dios sabe", sinceró en entrevista con LUN.

En esa línea, recalcó que "mi vida hoy no se parece en nada a la de una actriz que hace películas o comerciales porque estoy dedicada en cuerpo y alma a mi lucha por recuperar a mi hijo, y esa es mi única prioridad".

Además, explicó que estos proyectos actorales "calzaron de manera perfecta en este enero", ya que no iba a viajar a Nueva York, donde se está desarrollando el proceso legal.

"Sería para mí un mes de eterna y dolorosa espera si estos dos proyectos no hubieran aparecido. Así que fueron un salvavidas. ¿Es coincidencia que justo estoy volviendo a mi origen dándole vida a dos de mis personajes más amados después de 20 años? Para mí, no. Para mí es un premio".

Instagram - Antonella Ríos

La batalla legal de Mane Swett por su hijo

A mediados de diciembre pasado, la Corte Suprema de Nueva York pidió anular la tuición "exclusiva" sobre el hijo de Mane Swett que solicitó John Bowe unilateralmente.

"El asunto se desestima por falta de jurisdicción personal y todas las determinaciones previas, incluida la determinación de otorgar al padre la custodia legal y física exclusiva del menor en cuestión, quedan por la presente anuladas y declaradas nulas y sin efecto”, se detalló en un documento del tribunal.

En las próximas semanas, Swett regresaría al país norteamericano para continuar con su lucha por la tuición de su hijo.