“Llegará la justicia”: La sensible publicación de Mane Swett que fue ampliamente comentada en redes - Chilevisión

La actriz recordó a su hijo y la batalla legal que enfrenta para poder recuperar su custodia con una publicación que no pasó desapercibida en Instagram.

Mane Swett reapareció en redes sociales durante las celebraciones de Año Nuevo con un mensaje que no dejó indiferente a sus seguidores de Instagram.

En el escrito, la actriz expresó su deseo para este 2026, en medio de la batalla legal que enfrenta para poder recuperar la custodia legal de su hijo, Santiago Bowe.

¿Qué dijo Mane Swett?

Mane Swett compartió una fotografía de una celebración de Año Nuevo, de cuando su hijo aún era un bebé y escribió: "Que este año el amor prevalezca".

En esa misma línea, agregó: "Feliz año nuevo, mi gente buena. 1 de enero de 2026", y como es usual, agregó los hashtags: "Resiste mamá", "Resistan mamás" y "Feliz año nuevo".

"Este año será. Un abrazo, Mane", "Dios no abandona", "Este año sí o sí vuelves con tu niño", "Se hará justicia, Mane. La Justicia divina es perfecta" y "Así será, resiste un poco más", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en dicha red social.

Esto, debido a que la última actualización del caso judicial que enfrenta Swett data del 12 de diciembre, cuando la jueza dejó sin efecto la sentencia que dejaba el cuidado personal exclusivo del niño a su padre, John Bowe por "falta de jurisdicción".

Finalmente, en dicha instancia se informó que Mane Swett no tenía contacto con su hijo y no había sido notificada de una audiencia muy importante por los canales que estaban establecidos para ello.

Revisa la publicación de Instagram: