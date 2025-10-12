 “Pregúntenme de Pinochet”: Mamá de Fran Virgilio respondió tras feroz ninguneo a Mane Swett - Chilevisión
Minuto a minuto
“Otra vez con los perros sueltos”: Vecinos encararon a dueño tras ataques de dogos argentinos a mascotas en Hualpén Encuesta Cadem: Jeannette Jara aumenta ventaja sobre José Antonio Kast en primera vuelta Fue condenado en Temuco un hombre que violó por años a su propia hija y la dejó embarazada “No pueden salir”: Imputado por crimen de Francisco Albornoz buscará revertir prisión preventiva Reñida carrera presidencial: Kast y Jara empatan en primer lugar según encuesta Criteria
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/10/2025 11:04

“Pregúntenme de Pinochet”: Mamá de Fran Virgilio respondió tras feroz ninguneo a Mane Swett

Cecilia Virgilio, mamá de Fran Virgilio, causó polémica por una serie de mensajes que publicó en la cuenta de Instagram de Mane Swett del 2023

Publicado por CHV Noticias

Cecilia Virgilio, madre de Fran Virgilio, respondió a la polémica que generó la viralización de unos mensajes que envió a Mane Swett a través de Instagram en 2023.

En dicho periodo, Cecilia Virgilio comentó una publicación de la actriz donde la insulta y señala: "Habla como h... Esta mina es loca", lo que generó repudio entre los internautas, debido a que en ese entonces, la actriz ya enfrentaba la batalla legal por la custodia de su hijo.

¿Qué dijo Cecilia Virgilio sobre la polémica con Mane Swett?

Al respecto, la periodista Paula Escobar se contactó con Cecilia en el último capítulo de Zona de Estrellas, preguntándole por su opinión frente a lo ocurrido y la madre de Fran Virgilio respondió en duros términos.

"Me parece que es gente sin vida propia y ¿qué me importa? No me dan pega, no me mantienen, así que insisto: no me importa ¿Qué sé yo? ¿Tú de verdad crees que yo me voy a acordar de esa h...? Tengo vida y problemas. Yo trabajo, paro una casa, tengo familia ¿Está claro? Y me importa un ... (omitido) la tal Mane esa, y yo creo que a ella le importa un ... (omitido)  lo que yo haya opinado", declaró Cecilia.

En esa misma línea, agregó: "Dejen de vigilarme y psicopatiarme, que yo opino lo que se me antoja y tengo vida propia, no tiene nada que ver mi hija".

A pesar de que la conversación ya se había dado por terminada, Cecilia continuó: "Pregúntame del aborto, pregúntenme de Pinochet, pregúntenme de trap, pregúntenme de los comunistas, de los robos de las fundaciones y sobre todo de no más maltrato animal, pero no me preguntes h... de una mina que no es nada".

La respuesta causó impacto tanto en Paula, como en el resto del panel y luego se le preguntó si seguía opinando lo mismo sobre la actriz: "No tengo idea qué escribí hace dos años y menos el por qué. Elevemos el tema", sentenció Cecilia.

Finalmente, la mujer concluyó: "¿Qué me importa? Esta h... fue en el 2023 y que ¿bajo qué contexto lo puse? Me tienen chata y yo opino lo que quiera de quien quiera y tampoco soy feminista".

Publicidad

Destacamos

Noticias

CNTV informa orden de aparición en la franja electoral: Conoce cuándo comenzará

Lo último

Lo más visto

“Pregúntenme de Pinochet”: Mamá de Fran Virgilio respondió tras feroz ninguneo a Mane Swett

Cecilia Virgilio, mamá de Fran Virgilio, causó polémica por una serie de mensajes que publicó en la cuenta de Instagram de Mane Swett del 2023

12/10/2025

Encuentran en Chile a niña de 13 años desaparecida en Perú: Sería víctima de explotación sexual

La niña, de 13 años y de origen peruano, había sido reportada como desaparecida desde fines de septiembre.

12/10/2025

¿Reconciliación? Las FOTOS que probarían supuesta cita entre Karol Lucero y Fran Virgilio

Ambos publicaron una foto en un local de pizzas y tomando vino, lo que levantó las sospechas de sus seguidores.

12/10/2025

Rai Cerda rompe el silencio por su vínculo con Cony Capelli: “No deberíamos haber...”

El exGran Hermano Chile habló sobre su actual vínculo con Cony Capelli y reveló sus expectativas respecto a cómo evolucionará su relación dentro del estelar de Chilevisión.

12/10/2025