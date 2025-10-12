“Pregúntenme de Pinochet”: Mamá de Fran Virgilio respondió tras feroz ninguneo a Mane Swett - Chilevisión

Cecilia Virgilio, mamá de Fran Virgilio, causó polémica por una serie de mensajes que publicó en la cuenta de Instagram de Mane Swett del 2023

Cecilia Virgilio, madre de Fran Virgilio, respondió a la polémica que generó la viralización de unos mensajes que envió a Mane Swett a través de Instagram en 2023.

En dicho periodo, Cecilia Virgilio comentó una publicación de la actriz donde la insulta y señala: "Habla como h... Esta mina es loca", lo que generó repudio entre los internautas, debido a que en ese entonces, la actriz ya enfrentaba la batalla legal por la custodia de su hijo.

¿Qué dijo Cecilia Virgilio sobre la polémica con Mane Swett?

Al respecto, la periodista Paula Escobar se contactó con Cecilia en el último capítulo de Zona de Estrellas, preguntándole por su opinión frente a lo ocurrido y la madre de Fran Virgilio respondió en duros términos.

"Me parece que es gente sin vida propia y ¿qué me importa? No me dan pega, no me mantienen, así que insisto: no me importa ¿Qué sé yo? ¿Tú de verdad crees que yo me voy a acordar de esa h...? Tengo vida y problemas. Yo trabajo, paro una casa, tengo familia ¿Está claro? Y me importa un ... (omitido) la tal Mane esa, y yo creo que a ella le importa un ... (omitido) lo que yo haya opinado", declaró Cecilia.

En esa misma línea, agregó: "Dejen de vigilarme y psicopatiarme, que yo opino lo que se me antoja y tengo vida propia, no tiene nada que ver mi hija".

A pesar de que la conversación ya se había dado por terminada, Cecilia continuó: "Pregúntame del aborto, pregúntenme de Pinochet, pregúntenme de trap, pregúntenme de los comunistas, de los robos de las fundaciones y sobre todo de no más maltrato animal, pero no me preguntes h... de una mina que no es nada".

La respuesta causó impacto tanto en Paula, como en el resto del panel y luego se le preguntó si seguía opinando lo mismo sobre la actriz: "No tengo idea qué escribí hace dos años y menos el por qué. Elevemos el tema", sentenció Cecilia.

Finalmente, la mujer concluyó: "¿Qué me importa? Esta h... fue en el 2023 y que ¿bajo qué contexto lo puse? Me tienen chata y yo opino lo que quiera de quien quiera y tampoco soy feminista".