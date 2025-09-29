 “Nunca subestimes a...”: El estremecedor mensaje de Mane Swett en medio de batalla legal - Chilevisión
29/09/2025 07:51

“Nunca subestimes a...”: Mane Swett reaparece con mensaje en medio de batalla legal

La publicación fue viralizada por el club de fans de la actriz y fue acompañado del hashtag "resiste mamá", mismo que ella utiliza para referirse al caso por la custodia de su hijo.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo Mane Swett volvió a encender las alarmas en redes sociales con una publicación que alude a su proceso judicial para recuperar la custodia de su hijo, Santiago.

La actriz se ha mantenido inactiva en redes sociales, pero cada cierto tiempo reaparece con potentes mensajes de cuentas externas que hablan sobre maternidad.

¿Qué publicó Mane Swett?

En esta ocasión, Swett compartió una publicación de la activista Natalia González, que menciona: "Nunca subestimes a una madre", y en el video aparece un águila intentando cazar al cachorro de una leona.

Acto seguido, la madre caza al ave y recupera a su bebé, momento en el que aparece otro texto que señala: "¡Con los hijos no!".

Como es usual, Mane agregó el hashtag "resiste mamá", que se ha convertido en un sello dentro de sus redes sociales, el cual utiliza cada vez que se refiere al caso judicial de su hijo.

Finalmente, dicha publicación fue anclada en el feed de la intérprete y también reposteada por el club de fans de la actriz, quien además dejó el video en sus historias destacadas, donde recibió una serie de comentarios en apoyo.

Revisa las publicaciones de Instagram:

