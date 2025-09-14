“Mi mamá está rota”: Mane Swett compartió sentida reflexión y preocupó a seguidores - Chilevisión

"Mi mamá está rota, la escuché decirlo al teléfono mientras lloraba", señala parte del escrito que compartió Mane Swett, quien estuvo inactiva en redes durante las últimas semanas.

Mane Swett causó preocupación entre sus seguidores este domingo tras compartir una publicación que habla sobre las "madres rotas" y cómo sus hijos ven dicho proceso.

La actriz había estado inactiva en redes sociales debido a la batalla legal que está enfrentando para recuperar la tuición de Santiago, su hijo, por lo que sus seguidoras aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo.

¿Qué compartió Mane Swett en redes sociales?

La actriz compartió en sus historias de Instagram una especie de poema que señala: "Mi mamá se rompió. Mi mamá está rota, la escuché decirlo al teléfono mientras lloraba. No sé qué significa, ni con quién hablaba ¡Si yo no la veo ni un poquito desbaratada!".

En esa misma línea, agrega: "Quizás hay días en los que no se peina, ni se pinta los labios como antes. A veces grita, a veces me regaña y otras veces se encierra en silencio, pero aunque diga que está rota ¡Todavía me prepara mi desayuno favorito! Me cubre con la cobija y me canta despacito".

En paralelo, la actriz agregó nuevas historias destacadas sobre el pequeño Santiago y puso esta publicación en la misma sección de su red social.

"Mi mamá dice que está rota. Yo la escucho llorar detrás de la puerta del baño. Ella cree que no me doy cuenta, pero sus lágrimas hacen murmullo y me preguntó qué será lo que se le descompuso", dice el escrito.

Además, la parte final añade: "¡Dice que está rota como un vaso en mil pedazos! Pero sus brazos me siguen rodeando como si fueran la cosa más fuerte del mundo. Yo no le veo grietas, ni pedazos en el suelo. Su voz sigue dibujando notas, su risa todavía aparece en la mesa cuando se le escapa sin querer".

Finalmente, los seguidores de Swett escribieron: "Vamos, Mane. A recuperar energías y a seguir", "ánimo, Mane" y "estamos contigo, resiste mamá. No soltaré tu mano".

Revisa las publicaciones de Instagram: