 “Mi mamá está rota”: Mane Swett compartió sentida reflexión y preocupó a seguidores - Chilevisión
Minuto a minuto
No estaba autorizado: Municipio anunció multas por show gratuito de Feid en Providencia Caso Audios: Reportan que Luis Hermosilla habría incumplido con su arresto domiciliario Cadem post debate: Así quedaron las preferencias presidenciales tras el evento televisivo Escolar fue golpeado por chofer de bus en Temuco tras problema con su TNE Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/09/2025 11:30

“Mi mamá está rota”: Mane Swett compartió sentida reflexión y preocupó a seguidores

"Mi mamá está rota, la escuché decirlo al teléfono mientras lloraba", señala parte del escrito que compartió Mane Swett, quien estuvo inactiva en redes durante las últimas semanas.

Publicado por CHV Noticias

Mane Swett causó preocupación entre sus seguidores este domingo tras compartir una publicación que habla sobre las "madres rotas" y cómo sus hijos ven dicho proceso.

La actriz había estado inactiva en redes sociales debido a la batalla legal que está enfrentando para recuperar la tuición de Santiago, su hijo, por lo que sus seguidoras aprovecharon para enviarle mensajes de apoyo.

¿Qué compartió Mane Swett en redes sociales?

La actriz compartió en sus historias de Instagram una especie de poema que señala: "Mi mamá se rompió. Mi mamá está rota, la escuché decirlo al teléfono mientras lloraba. No sé qué significa, ni con quién hablaba ¡Si yo no la veo ni un poquito desbaratada!".

En esa misma línea, agrega: "Quizás hay días en los que no se peina, ni se pinta los labios como antes. A veces grita, a veces me regaña y otras veces se encierra en silencio, pero aunque diga que está rota ¡Todavía me prepara mi desayuno favorito! Me cubre con la cobija y me canta despacito".

En paralelo, la actriz agregó nuevas historias destacadas sobre el pequeño Santiago y puso esta publicación en la misma sección de su red social.

"Mi mamá dice que está rota. Yo la escucho llorar detrás de la puerta del baño. Ella cree que no me doy cuenta, pero sus lágrimas hacen murmullo y me preguntó qué será lo que se le descompuso", dice el escrito.

Además, la parte final añade: "¡Dice que está rota como un vaso en mil pedazos! Pero sus brazos me siguen rodeando como si fueran la cosa más fuerte del mundo. Yo no le veo grietas, ni pedazos en el suelo. Su voz sigue dibujando notas, su risa todavía aparece en la mesa cuando se le escapa sin querer".

Finalmente, los seguidores de Swett escribieron: "Vamos, Mane. A recuperar energías y a seguir", "ánimo, Mane" y "estamos contigo, resiste mamá. No soltaré tu mano".

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico

Lo último

Lo más visto

Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico

Del acto partiparon el presidente Boric, distintas autoridades de gobierno, representantes del Congreso y aspirantes a La Moneda, entre otros invitados.

14/09/2025

En pleno acto de Fiestas Patrias: Apoderadas protagonizan brutal pelea en colegio de Puente Alto

La trifulca comenzó con dos mujeres, quienes verbalmente se agredían, pero después escaló hasta una pelea multitudinaria.

13/09/2025

Reportan muerte del protagonista de icónico viral chileno “Mira pa´adelante”

Sergio Areyuna, de 88 años, residía en la zona rural de Trovolhue, en la comuna de Carahue, región de La Araucanía.

14/09/2025

“Estoy en conversaciones”: Denisse Campos reveló la razón detrás de múltiple intervención estética

La empresaria se sometió a seis procedimientos estéticos tanto corporales como faciales, lo que , según explicó, estaría fuertemente relacionado con el área laboral.

14/09/2025