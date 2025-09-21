 “No deberías tener...”: Mane Swett compartió potente mensaje en medio de batalla legal - Chilevisión
21/09/2025 11:38

“No deberías tener...”: Mane Swett compartió potente mensaje en medio de batalla legal

"No puedes tratar a la madre de tu hijo como basura y después llenarte la boca diciendo que amas a tu hijo", señala la publicación que compartió Mane Swett.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Mane Swett compartió un potente mensaje sobre los padres y el rol que cumplen en la vida de sus hijos en medio de la batalla legal que atraviesa por la custodia de su hijo Santiago.

La actriz compartió en sus historias de Instagram un extracto del podcast de Julio Sin Filtros, donde este último señala: "No puedes tratar a la madre de tu hijo como basura y después llenarte la boca diciendo que amas a tu hijo".

¿Qué compartió Mane Swett en redes?

En esa misma línea, agrega: "Cuando la atacas a ella, cuando le faltas el respeto, cuando le haces la vida un infierno, ¿Qué crees que le estás haciendo a tu hijo? Le estás envenenando el ambiente, su mente y su relación con su mamá".

Aunque Mane Swett no menciona directamente a su expareja, John Bowe, sí agregó un hashtag en la publicación que dice "Resiste mamá", el cual utiliza regularmente cuando se refiere a la batalla legal por su hijo.

Además, el video señala: "Estás talando el árbol y luego te preguntas por qué el árbol está dañado (...) La madre es el ecosistema de su hijo, es su raíz, su lugar seguro".

"Si no respetas a la madre no respetas a tu hijo y, por lo tanto, no deberías tener acceso a él (...) Si no puedes hacer eso no eres un padre, solo eres otro problema", concluye el registro que luego Mane Swett adjuntó en sus historias destacadas.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

