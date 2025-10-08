 Mane Swett reaparece tras duro revés por su hijo: Belén Soto le envió emotivo mensaje de apoyo - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric anunció reforma para desplegar a las FF.AA. en las fronteras por decreto supremo Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja Pdte. Boric elogió a 31 Minutos por Tiny Desk: Jani Dueñas hizo tierna mención para su hija Violeta Caso Mauricio Ortega: ¿Por qué la Justicia concedió libertad condicional al agresor de Nabila Rifo? Harold Mayne-Nicholls confirma la muerte de su madre, María Soledad Sécul: “Seguiremos tu legado”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/10/2025 12:55

Mane Swett reaparece tras duro revés por su hijo: Belén Soto le envió emotivo mensaje de apoyo

La actriz compartió un emotivo mensaje escrito por sus fans, luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la custodia de su hijo.

Publicado por CHV Noticias

Mane Swett compartió una emotiva reflexión en redes sociales, luego de darse a conocer un nuevo revés judicial en la lucha por obtener la custodia legal de su hijo.

Esta semana se reveló que la Corte Suprema de Estados Unidos negó la solicitud de la actriz para revisar el fallo que favoreció a su expareja, el escritor John Bowe.

Ante esto, la intérprete reposteó en sus historias de Instagram una sentida dedicatoria escrita por sus fans.

"En este momento queremos abrazarte con nuestras palabras y recordarte que no estás sola. Te llevamos en el corazón, y aunque no podamos quitar el momento difícil que atraviesas, sí podemos acompañarte con todo nuestro cariño y apoyo", se lee en la publicación.

En la misma historia, Mane reaccionó al posteo de sus fanáticos: "Profundamente gracias por su apoyo incondicional. Les quiero siempre", escribió, junto al hashtag #ResisteMamá.

El apoyo de Belén Soto a Mane Swett tras revés judicial

Casi al mismo tiempo, la actriz e influencer Belén Soto, quien fue hija de Mane Swett en la teleserie Papi Ricky, apoyó a su amiga con un emotivo mensaje.

"Por ti y por todas las mamás que están resistiendo. Eres tremenda", expresó Soto en una historia de Instagram.

La publicación incluye una foto de ellas en blanco y negro, donde también aparece el hijo de Mane que hoy se encuentra en Estados Unidos.

Revisa las publicaciones acá:

Mane Swett - Instagram
Belén Soto - Instagram

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

“Vaya locura...”: Popular youtuber español quedó impactado con Tiny Desk de 31 Minutos

ShaunTrack, un reconocido youtuber y músico español que acostumbra a reaccionar a artistas de todo el mundo, se mostró sorprendido tras escuchar por primera vez a la banda de títeres nacional.

08/10/2025

Captaron pelea antes de su muerte: Revelan último registro de joven madre hallada en casa de su pareja

Paola Flores fue hallada sin vida en la casa de su conviviente a fines de septiembre. Familiares y organizaciones feministas dudan de la versión de su pareja, quien atribuyó el deceso a una supuesta sobredosis.

08/10/2025

Mane Swett reaparece tras duro revés por su hijo: Belén Soto le envió emotivo mensaje de apoyo

La actriz compartió un emotivo mensaje escrito por sus fans, luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la custodia de su hijo.

08/10/2025

“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

08/10/2025