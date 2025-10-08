Mane Swett reaparece tras duro revés por su hijo: Belén Soto le envió emotivo mensaje de apoyo - Chilevisión

La actriz compartió un emotivo mensaje escrito por sus fans, luego de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la custodia de su hijo.

Mane Swett compartió una emotiva reflexión en redes sociales, luego de darse a conocer un nuevo revés judicial en la lucha por obtener la custodia legal de su hijo.

Esta semana se reveló que la Corte Suprema de Estados Unidos negó la solicitud de la actriz para revisar el fallo que favoreció a su expareja, el escritor John Bowe.

Ante esto, la intérprete reposteó en sus historias de Instagram una sentida dedicatoria escrita por sus fans.

"En este momento queremos abrazarte con nuestras palabras y recordarte que no estás sola. Te llevamos en el corazón, y aunque no podamos quitar el momento difícil que atraviesas, sí podemos acompañarte con todo nuestro cariño y apoyo", se lee en la publicación.

En la misma historia, Mane reaccionó al posteo de sus fanáticos: "Profundamente gracias por su apoyo incondicional. Les quiero siempre", escribió, junto al hashtag #ResisteMamá.

El apoyo de Belén Soto a Mane Swett tras revés judicial

Casi al mismo tiempo, la actriz e influencer Belén Soto, quien fue hija de Mane Swett en la teleserie Papi Ricky, apoyó a su amiga con un emotivo mensaje.

"Por ti y por todas las mamás que están resistiendo. Eres tremenda", expresó Soto en una historia de Instagram.

La publicación incluye una foto de ellas en blanco y negro, donde también aparece el hijo de Mane que hoy se encuentra en Estados Unidos.

Revisa las publicaciones acá:

