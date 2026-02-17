Vale Roth confesó qué hará con el dinero que recibirá por Fiebre de Baile: “Ya lo decidí” - Chilevisión

La exgimnasta, una de las primeras confirmadas para la segunda temporada, reveló en sus historias de Instagram los planes que tiene con la remuneración que obtendrá durante el programa.

Mientras se afinan los detalles para la segunda temporada de Fiebre de Baile, una de las participantes confirmadas, Valentina Roth, sorprendió al revelar en qué invertirá el dinero que recibirá como sueldo en el programa.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la bailarina y exgimnasta relató a sus seguidores el importante plan que ideó antes de aceptar participar en la competencia.

Según contó en la plataforma, su objetivo es dejar el departamento en el que ahora vive con su pareja e hijas para pasar a una casa, cuyo pie pretende pagar con el monto que otendrá durante el tiempo que esté en el espacio de Chilevisión.

"Yo quiero la casa", comenzó diciendo. "Todo lo que gane en el baile, lo voy a ahorrar. Ya lo decidí. Esa plata no la voy a tocar. La voy a ahorrar y voy por la casa sí o sí. O sea, no alcanzo a comprarme una casa, pero no sé, dar un buen pie", sinceró.

Entre la crianza de sus hijas y la competencia del programa

En la misma red social, consignó Página 7, la ex figura de programas juveniles adelantó cómo se está organizando para compatibilizar la crianza de sus pequeñas con la exigente competencia de Fiebre de Baile.

“Lunes y martes mi mamá se va a llevar a la Antonia como a la una de la tarde y se queda a dormir allá. A la Anto la saqué del jardín, que fue un fracaso”, contó en un video.

“¿Saben lo que pasó con el jardín? Lo amé y todo, pero siempre pago el mes para que mi hija no vaya nunca. O sea, no había cerrado el contrato ni llegado a algún acuerdo con el baile, entonces dije ‘ya, filo, la meto’, pero yo no me puedo estar enfermando ni pasando malas noches”.

“La Maca me va a ayudar dos noches con la Martina, se va a quedar a dormir. Y Miguel me va a acompañar al baile. Va a llegar como a las 22.00 allá y me voy a devolver con él porque a mí me asusta la vuelta muy tarde”, cerró.