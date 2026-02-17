Se cayó YouTube: Reportan falla a nivel mundial de la popular plataforma de videos - Chilevisión

Según reportes publicados por los propios usuarios, la plataforma experimenta problemas para reproducir videos, acceder a contenido o incluso cargar la página.

La noche de este martes, miles de usuarios reportaron una interrupción masiva a nivel global de la plataforma de videos YouTube, lo que también ha afectado a internautas chilenos.

De acuerdo con la plataforma digital Downdetector, que recopila reportes de internautas, más de 280.000 usuarios tan solo en Estados Unidos registraron problemas en un corto periodo de tiempo.

El portal especializado en medir el funcionamiento de las redes sociales especificó que los principales reportes provienen de la falla en la aplicación con un 54%, seguido de fallas en el portal web con el 31% y la conexión de servidor con 15%.

Las fallas también estarían afectando a servicios como YouTube Music y YouTube TV. Sin embargo, otros productos y plataformas de Google, como Gmail, Drive y Maps, no estarían presentando problemas.

Tan pronto se confirmó la noticia de la falla mundial, miles de usuarios fueron hasta la red social de X, antes Twitter, donde crearon la tendencia #YouTubeDOWN para compartir su experiencia en la página.

Google no se ha pronunciado sobre la caída de YouTube

Un gráfico del sitio antes mencionado muestra de forma visual la cantidad de notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día.

"Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día", precisó la página.

De momento no se ha dado a conocer cuál ha sido la causa de estas fallas en la plataforma de videos. Google ni YouTube, de momento, tampoco se han pronunciado sobre la caída.