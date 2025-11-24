¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo - Chilevisión

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

Un equipo de Primer Plano viajó a Estados Unidos para recoger las impresiones de la actriz María Elena Swett a la salida de un tribunal de Nueva York, en medio de un desconocido nuevo proceso legal para recuperar la anhelada custodia de su hijo.

La intérprete lleva adelante esta disputa judicial desde febrero de 2024, luego que John Bowe, padre del menor, no devolviera el niño a Chile tras el verano de 2023. Por esto, ella y su equipo preparan una nueva ofensiva aprovechando un error de la defensa del escritor.

En qué consiste la nueva ofensiva legal de Mane Swett

Según señaló Primer Plano, dentro de cuatro a seis semanas se conocerá la resolución final de Corte Suprema de Nueva York, entidad que revisará un presunto error en el equipo de John Bowe que anularía todo el juicio anterior que ratificó su custodia del hijo.

"Bajo las leyes chilenas y estadounidenses, el menor de edad se encuentra retenido de manera ilegal", detallaron en el programa. La reciente audiencia duró cerca de dos horas y ambas partes presentaron sus argumentos en 15 minutos.

En cuanto a las razones de la posible apertura de una nueva instancia judicial, desde el espacio de Chilevisión señalaron que por "un procedimiento mal hecho por el staff de John Bowe" el caso "podría ser desestimado, por lo que María Elena Sweett podría seguir luchando por recuperar a su hijo".

Según Roger Asmar, experto en casos de familia, la audiencia podría cambiarlo todo: "Las leyes en EEUU dicen que para iniciar un proceso en Corte tienes que informar y notificar a la persona que hay un caso abierto para que tenga la oportunidad de comparecer y defenderse".

"El Código dice que la entrega de información debe ser de forma personal. Si no hay posibilidades de hacerlo, hay que regresar a la Corte y al juez para pedir una sustitución de servicio", indicó Asmar, quien también detalló que éstas son por medio de correo y luego por email, en ese orden.

"El argumento es que nunca se demostró que se intentó entregar los papeles en las manos de ella. Entonces, al no haber hecho primero este paso, al haberse saltado este paso y haber ido por el tercero, ella bajo los términos legales nunca fue notificada legalmente", explicó el abogado.

Habla Mane Swett tras vuelco en el caso

Mane Swett escuchó emocionada y conteniendo las lágrimas las preguntas de la periodista Carla Álvarez, quien la abordó tras una audiencia con su expareja. Al igual que en ocasiones anteriores, no entregó mayores detalles para no interferir el curso de sus acciones.

Aún así, confesó sentir optimismo tras escuchar los resultados de la reunión: "Ojalá pudiera verlo (…) después de esta audiencia tengo mucha fe de que se va a hacer justicia", manifestó desde la ciudad norteamericana.

Finalmente, la intérprete de Catalina Rivera en la recordada teleserie Papi Ricky indicó que "quiero que respeten mi opción de guardar silencio porque es mi manera de proteger a mi hijo (…) tengo mucha fe".

En tanto que John Bowe también habló con Primer Plano y declaró que “la única cosa que puedo decir en español es que no quiero hablar de mi hijo en público. No es sano, no es lo que hace un buen padre”.