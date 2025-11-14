 “Te amo, hijo”: Mane Swett rompió el silencio con emotivo mensaje tras perder batalla legal - Chilevisión
14/11/2025 10:44

“Te amo, hijo”: Mane Swett rompió el silencio con emotivo mensaje tras perder batalla legal

En anteriores oportunidades, la actriz se había limitado a compartir publicaciones externas con indirectas relacionadas a la batalla legal que atravesaba por su hijo.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Mane Swett habló por primera vez tras el fallo de la justicia que determinó que su hijo, Santiago, seguirá viviendo con su padre, John Bowe en Estados Unidos.

Hasta el momento, la actriz había compartido publicaciones de cuentas externas, mayormente con indirectas hacia el padre de su hijo, pero esta es la primera vez que escribe un mensaje directo.

¿Qué dijo Mane Swett?

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió la fotografía de un brazalete personalizado que recibió, el cual tiene la inscripción "Mamá de Santi".

Al respecto, Swett señaló: "Tres palabras, una intención. Te amo, hijo".

Finalmente, como es usual en sus redes sociales, la actriz acompañó la publicación con el hashtag "resiste mamá" y sus seguidoras enviaron una serie de mensajes en apoyo a Mane.

Revisa la publicación de Instagram:

