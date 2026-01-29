 “¿Cuántos? No sé”: Chantal Gayoso se sinceró sobre la posibilidad de ser madre junto a Thiago Cunha - Chilevisión
29/01/2026 22:47

“¿Cuántos? No sé”: Chantal Gayoso se sinceró sobre la posibilidad de ser madre junto a Thiago Cunha

Cunha y Gayoso tienen una relación consolidada hace seis años, donde incluso construyeron su propia casa.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Chantal Gayoso se sinceró con sus seguidores y habló en extenso sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a su pareja, Thiago Cunha.

Chantal (28) tiene una relación amorosa hace 6 años con el brasileño (44), la cual se ha consolidado con el pasar del tiempo al punto de construir una casa en conjunto.

¿Qué dijo Chantal Gayoso?

Al respecto, a través de sus historias de Instagram, un seguidor le preguntó a Gayoso: "¿Te gustaría ser mamá? ¿Y cuántos hijos te gustaría tener?".

Gayoso contestó con una fotografía creada con inteligencia artificial donde aparece un niño y una niña en una escena familiar y confesó entre risas que sí le gustaría ser madre.

Respecto de la cantidad de niños, comentó: "¿Cuántos? No sé".

Cabe destacar que Thiago Cunha es padre de un adolescente de 15 años y constantemente ha destacado el rol que cumple Gayoso en su vida, aportando estructura, alegría y buenos hábitos dentro del hogar.

Revisa la publicación de Instagram:

