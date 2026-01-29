Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana - Chilevisión

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.
Enel, empresa responsable del suministro eléctrico, dio a conocer el listado de las zonas que se verán afectadas por cortes de luz en Santiago en las próximas horas.
En concreto, las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, Maipú, San Ramón, La Reina y Las Condes.
Comienzan en pocas horas: Anuncian nuevo corte de luz en 7 comunas de la región Metropolitana
- Conchalí: Viernes 30 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Recoleta: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 14:30 horas.
- Quinta Normal: Viernes 30 de enero desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.
- Maipú: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- San Ramón: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- La Reina: Viernes 30 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Las Condes: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.