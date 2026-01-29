 Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana - Chilevisión
29/01/2026 19:19

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

Enel, empresa responsable del suministro eléctrico, dio a conocer el listado de las zonas que se verán afectadas por cortes de luz en Santiago en las próximas horas.

Las interrupciones serán por trabajos en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero. 

En concreto, las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, Maipú, San Ramón, La Reina y Las Condes. 

  • Conchalí: Viernes 30 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. 

  • Recoleta: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 14:30 horas.

  • Quinta Normal: Viernes 30 de enero desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.

  • Maipú: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • San Ramón: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Reina: Viernes 30 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Las Condes: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

