Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana - Chilevisión

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

Enel, empresa responsable del suministro eléctrico, dio a conocer el listado de las zonas que se verán afectadas por cortes de luz en Santiago en las próximas horas.

Las interrupciones serán por trabajos en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

En concreto, las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Quinta Normal, Maipú, San Ramón, La Reina y Las Condes.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Comienzan en pocas horas: Anuncian nuevo corte de luz en 7 comunas de la región Metropolitana

Conchalí: Viernes 30 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Recoleta: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 14:30 horas.

Quinta Normal: Viernes 30 de enero desde las 09:30 hasta las 15.30 horas.

Maipú: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Ramón: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Reina: Viernes 30 de enero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.