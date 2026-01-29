Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva - Chilevisión

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

Este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de la Región Metropolitana a causa de un fenómeno meteorológico pronosticado para los próximos días.

¿La razón? La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé probables tormentas eléctricas en las zonas precordilleranas y cordilleranas de la zona central del país.

Las comunas afectadas serán San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Pronóstico de tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

De acuerdo al Informe de Amenaza Meteorológica de la jornada de hoy, estos son los montos pronosticados de precipitaciones (mm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m. s. n. m.) para los próximos días:

¿Qué significa la Alerta Temprana Preventiva? En simple, constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgos y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza.