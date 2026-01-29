Informan que habrá cortes de luz en 5 comunas de la Región de Valparaíso durante los próximos días - Chilevisión

A través de su plataforma, Chilquinta indicó que las comunas de Villa Alemana, Viña del Mar, Hijuelas, Catemu y San Felipe sufrirán cortes de luz los días viernes 30 y sábado 31 de enero.

Chilquinta, empresa responsable de la distribución de electricidad en la Región de Valparaíso, dio a conocer que habrá interrupciones en el suministro de luz durante los próximos días.

Se trata en su totalidad de desconexiones programadas por la compañía, lo que dejará a sectores de distintas comunas sin energía.

A través de su plataforma, Chilquinta indicó que las comunas de Villa Alemana, Viña del Mar, Hijuelas, Catemu y San Felipe sufrirán cortes de luz los días viernes 30 y sábado 31 de enero.

Anuncian cortes de luz en la Región de Valparaíso para los próximos días

Viernes 30 de enero

Villa Alemana: Viernes 30 de enero desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Villa Alemana: Viernes 30 de enero desde las 10:30 hasta las 13:00 horas.

Viña del Mar: Viernes 30 de enero desde las 09:30 hasta las 15:00 horas.

Hijuelas: Viernes 30 de enero desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

Sábado 31 de enero

Viña del Mar: Sábado 31 de enero desde las 09:00 hasta las 16:00 horas.

Catemu: Sábado 31 de enero desde las 09:00 hasta las 15:45 horas.

Catemu: Sábado 31 de enero desde las 09:30 hasta las 15:00 horas.

San Felipe: Sábado 31 de enero desde las 09:30 hasta las 16:00 horas.