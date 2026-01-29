 “Quizás ya es hora...”: Naya Fácil causó revuelo con importante decisión sobre su nombre legal - Chilevisión
29/01/2026 18:14

“Quizás ya es hora...”: Naya Fácil causó revuelo con importante decisión sobre su nombre legal

A mediados de 2025, la influencer había revelado que comenzaría con los trámites legales para poder llamarse oficialmente "Naya Fácil", lo que parece haber cambiado.

Naya Fácil causó revuelo este jueves en sus redes sociales, tras confesarle a sus seguidores que se encuentra reflexionando acerca de una importante decisión personal.

La influencer anunció a mediados de 2025 que comenzaría los trámites legales para cambiar su nombre oficialmente a "Naya Fácil"; sin embargo, la situación parece haber cambiado.

¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, la influencer escribió: "Quizás ya es hora de llamarme solo 'Naya'".

La joven no dejó en claro si se trata de frenar los trámites legales que estaba haciendo o si es una decisión comercial, para ser conocida por su nombre de pila, sin embargo, la publicación generó revuelo en sus "facilines".

Cabe destacar que desde hace unos meses, Naya Fácil comenzó a realizar una serie de cambios en todo ámbito, dejando atrás las polémicas constantes, lo que se incrementó con su viaje a Dubai.

De vuelta de este viaje, la influencer anunció que parte de esos cambios incluye la reducción de sus implantes mamarios y cambiar su forma de vestir: "Como te ven, te tratan", argumentó en dicha oportunidad, por lo que el cambio de nombre iría en línea con lo que desea erradicar de su vida.

Revisa la publicación de Instagram:

