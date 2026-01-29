Joven músico de Lirquén pide ayuda tras perder sus intrumentos en iglesia que se quemó en incendio forestal - Chilevisión

Milán Valenzuela, es un estudiante de tercer año de Derecho que perdió todos sus instrumentos en el incendio que afectó a la comuna de Lirquén. El joven era parte del coro de una iglesia la cual también se quemó por completo producto de las llamas.

"A lo que más sentimiento le tenía era mi acordeón", enfatizó en un video que compartió en su cuenta de Instagram en el cual pidió ayuda a los usuarios desde su casa destrozada por el fuego.

El instrumento era del modelo Hohner Concerto lll y lo tenía hace menos de un año. "Era algo más propio", añadió.

En conversación con CHV Noticias, Valenzuela comentó que "dejé ese video para que me pudiesen ayudar de alguna u otra forma, hasta compartir". Además, aclaró que "gracias a Dios junto a mi familia estamos bien".

¿Cómo aportar?