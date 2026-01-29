 Joven músico de Lirquén pide ayuda tras perder sus intrumentos en iglesia que se quemó en incendio forestal - Chilevisión
Minuto a minuto
Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika Joven músico de Lirquén pide ayuda tras perder sus intrumentos en iglesia que se quemó en incendio forestal Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia Martín de los Santos volverá a Chile: Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
29/01/2026 17:36

Joven músico de Lirquén pide ayuda tras perder sus intrumentos en iglesia que se quemó en incendio forestal

Milán Valenzuela conversó con CHV Noticias sobre un video que compartió en redes sociales en el que cuenta su situación.

Publicado por CHV Noticias

Milán Valenzuela, es un estudiante de tercer año de Derecho que perdió todos sus instrumentos en el incendio que afectó a la comuna de Lirquén. El joven era parte del coro de una iglesia la cual también se quemó por completo producto de las llamas.

"A lo que más sentimiento le tenía era mi acordeón", enfatizó en un video que compartió en su cuenta de Instagram en el cual pidió ayuda a los usuarios desde su casa destrozada por el fuego.

El instrumento era del modelo Hohner Concerto lll y lo tenía hace menos de un año. "Era algo más propio", añadió.

En conversación con CHV Noticias, Valenzuela comentó que "dejé ese video para que me pudiesen ayudar de alguna u otra forma, hasta compartir". Además, aclaró que "gracias a Dios junto a mi familia estamos bien".

¿Cómo aportar?

  • Ayuda monetaria: Cuenta Rut de Banco Estado | 21.967.027-3 
  • Compartir su relato 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ayuda al bolsillo: Estos son los tres aportes económicos que cesantes pueden recibir en febrero 2026

Lo último

Lo más visto

Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026
Publicidad