 Insinuó que su pareja quería serle infiel: Antonella Ríos protagonizó feroz pelea con Sergio Rojas y abandonó el set - Chilevisión
Minuto a minuto
Motivo familiar y condiciones carcelarias: Las razones de Martín de los Santos para pedir su “extradición urgente” La defensa de Ángela Vivanco enfrenta a Fiscalía: Este viernes se conocerá su medida cautelar A casi 500 días, familia sigue esperando respuestas: Lenta investigación en muerte de trabajador en La Moneda Reportan accidente aéreo en Curacaví: Avioneta se estrelló a solo metros de una casa Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/01/2026 22:59

Insinuó que su pareja quería serle infiel: Antonella Ríos protagonizó feroz pelea con Sergio Rojas y abandonó el set

Los dichos de Sergio Rojas provocaron indignación en redes sociales las cuales se llenaron de críticas al periodista.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Sergio Rojas y Antonella Ríos protagonizaron una feroz discusión en vivo, luego de que el periodista insinuara que la pareja de la actriz habría tenido la intención de serle infiel.

La situación terminó con Ríos abandonando el set de televisión y regresando minutos más tarde visiblemente afectada.

¿Qué pasó entre Antonella Ríos y Sergio Rojas?

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, se destinó un bloque a las ayudas para los damnificados por los incendios forestales que afectaron al sur de Chile y se mencionó que la pareja de Antonella Ríos  quiso enviar dos camiones con ayuda.

Al respecto, Sergio Rojas comentó que este hombre se había acercado a una mujer del equipo y detalló: "Él le pidió el teléfono, que es raro igual; además, la Fran es estupenda, yo te la mostré. Entonces, ella, sabiendo que era tu pololo, se sintió un tanto extrañada".

"Porque si el pololo de la Antonella le pide el teléfono a otra ¡Sospeche!", gritó el periodista, mientras que Antonella contestó: "¿Y no puede ser para ayudar? Tiene que ser para ca...”.

Rojas sentenció: "Ojalá la métrica no sea meterse en la cama, mijita, por favor", lo que afectó visiblemente a Ríos, que solo respondió: "O sea yo soy tan penca que la métrica es que el h... me va a ca... a 10 minutos de descargar las cosas cuando va al sur".

La situación escaló rápidamente, puesto que el periodista insistió en que le parecía una situación extraña, mientras que Ríos recalcó que su pareja es un hombre de personalidad "bonachón, buena gente".

"Me parece mala leche decir eso sin saber qué pasó porque genera en mí una ansiedad y una h... incómoda que no quiero vivirla", dijo la actriz, que salió del set minutos después.

Momentos más tarde, Luis Sandoval aclaró que Antonella Ríos no se sentía bien y estaba conversando con una productora. Luego, la actriz aclaró que la habían llamado por teléfono y que este problema por las declaraciones de Rojas había sido solucionado.

"Si yo veo algo, escucho algo o sé algo, moriré en la rueda; después y por eso que esto quede grabado y constatado, después yo no quiero ninguna recriminación", cerró Rojas, quien se llenó de críticas en redes sociales por quienes lo acusan de "no tener códigos".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ayuda al bolsillo: Estos son los tres aportes económicos que cesantes pueden recibir en febrero 2026

Lo último

Lo más visto

Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026