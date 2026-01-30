Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes el dinero - Chilevisión

Se acerca la fecha de pago del beneficio estatal conocido como Bono a la Mujer Trabajadora que va en ayuda a mujeres y jefas de hogar. Conoce el monto a pagar, requisitos y cómo saber si lo recibes.
Este viernes inicia un nuevo pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un aporte monetario dirigido a mujeres y jefas de hogar que cumplan una serie de requisitos.
Puedes elegir recibir el pago de este beneficio también conocido como Bono a la Mujer Trabajadora de manera mensual o anual. Éste será depositado en tu cuenta automáticamente a partir de este viernes 30.
Para saber si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer, debes ingresar a la página oficial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) e ingresar tu RUT para conocer si te corresponde o no y las razones.
Además, puedes consultar con tu Clave Única los detalles del pago.
Para obtener el Bono al Trabajo de la Mujer debes cumplir con los siguientes requisitos para acceder al dinero:
Si eres trabajadora independiente, deberás acreditar rentas para el año calendario en que solicitas el bono y deberás estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.
El monto del Bono al Trabajo de la Mujer va a depender siempre de tu renta y de la modalidad que selecciones (pago anual o mensual).