Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes el dinero - Chilevisión

30/01/2026 09:53

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes el dinero

Se acerca la fecha de pago del beneficio estatal conocido como Bono a la Mujer Trabajadora que va en ayuda a mujeres y jefas de hogar. Conoce el monto a pagar, requisitos y cómo saber si lo recibes.

Publicado por Lisette Pérez

Este viernes inicia un nuevo pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un aporte monetario dirigido a mujeres y jefas de hogar que cumplan una serie de requisitos.

Puedes elegir recibir el pago de este beneficio también conocido como Bono a la Mujer Trabajadora de manera mensual o anual. Éste será depositado en tu cuenta automáticamente a partir de este viernes 30.

Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Para saber si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer, debes ingresar a la página oficial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) e ingresar tu RUT para conocer si te corresponde o no y las razones.

Además, puedes consultar con tu Clave Única los detalles del pago.

¿Cuáles son los requisitos del BTM?

Para obtener el Bono al Trabajo de la Mujer debes cumplir con los siguientes requisitos para acceder al dinero:

  • Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.
  • Tener entre 25 y 59 años de edad.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
  • No registrar solicitudes pendientes como el Subsidio al Empleo Joven.

Si eres trabajadora independiente, deberás acreditar rentas para el año calendario en que solicitas el bono y deberás estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

¿Cuánto es el monto a pagar?

El monto del Bono al Trabajo de la Mujer va a depender siempre de tu renta y de la modalidad que selecciones (pago anual o mensual).

  • Pago anual: En este caso, puedes recibir hasta $678.028 siempre que tu renta bruta anual sea menor a $7.948.180
  • Pago mensual: puedes recibir $44.157 todos los meses en caso de contar con una renta bruta mensual inferior a $662.348
