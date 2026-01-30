VIDEO | El cruce de Iván Poduje en seminario: “Este señor le da más importancia a una laucha” - Chilevisión

Durante su intervención, el futuro ministro de Vivienda se enfrentó a un asistente y arremetió contra "fanáticos ambientalistas" por la paralización de obras tras hallazgos de flora y fauna.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, protagonizó un tenso cruce con un asistente al seminario En tiempos de resiliencia y reconstrucción, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Biobío en Concepción.

Todo ocurrió cuando el anunciado secretario de Estado detallaba el plan del próximo gobierno de José Antonio Kast para ayudar a los damnificados por los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble.

"No podemos trancar la marcha por la burocracia interna del Ministerio o de gente que no sabe hacer la pega al interior de las reparticiones", afirmó Poduje.

Luego, se refirió a obras paralizadas en sectores de Viña del Mar porque "la Conaf encontró un belloto del norte" y apuntó a "fanáticos ambientales en el gobierno".

"Tienen paradas las reconstrucciones porque encontraron un árbol. Tenemos un hospital del cáncer que estuvo paralizado 18 meses porque encontraron un nido de lauchas. Tenemos un hospital de La Unión que ha estado parado porque encontraron cántaros de greda", señaló.

Al respecto, el futuro secretario de Estado aseguró que realizarán una "reforma sustantiva" en el Consejo de Monumentos Nacionales y advirtió a los miembros del organismo.

"Si los señores del consejo quieren ser Indiana Jones y sacar hallazgos que nos cuentan 80 mil millones que benefician a arqueólogos del consejo y a sus amigos arqueólogos de afuera, van a tener que tener un lugar para dejar sus hallazgos", declaró.

Iván Poduje y su cruce con asistente en seminario

En medio de la intervención de Iván Poduje, un hombre -que dijo ser académico- expresó su descontento con las ideas planteadas por el futuro ministro.

El asistente le consultó sobre el vínculo entre la Corporación Chilena de la Madera (Corma) y los incendios forestales. “¿Cómo dice usted? ¿Usted dice que la Corma tiene la culpa de los problemas con los incendios?“, replicó el arquitecto, a lo que el hombre le respondió: “¿quién más?”.

“Haga la denuncia en la Fiscalía, párese de acá y haga la denuncia en la Fiscalía (…) Yo he tratado con activistas como usted que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora“, apuntó Poduje.

En medio de un acalorado debate, el próximo secretario de Estado elevó el tono y advirtió al asistente: "Yo le digo a este señor que nosotros tenemos abogados para irnos contra usted".

"Este señor le da más importancia a una laucha, a un roedor, a un belloto, porque nos paran proyectos por eso. Con ellos nos vamos a enfrentar", agregó.

"Lo que les quiero decir es que ustedes les dan más importancia a los árboles que a las personas, con ustedes nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario", lanzó el futuro ministro.

