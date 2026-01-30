El emotivo adiós de Kike Morandé a humoristas de Detrás del Muro en último capítulo: “Un orgullo enorme” - Chilevisión

En el último programa del estelar de humor, el animador le dedicó un mensaje a Christian Henríquez, María José Quiroz y Kurt Carrera, quienes se quedarán en Chilevisión.
Detrás del Muro emitió su último capítulo en Chilevisión y Kike Morandé protagonizó una emotiva despedida de Christian Henríquez, María José Quiroz y Kurt Carrera.
Los tres actores se emocionaron al despedirse del animador y el resto del equipo en un episodio donde recordaron sus mejores momentos en pantalla.
“La vida nos plantea desafíos, yo estoy muy contento en este canal. Me siento muy cómodo acá y se me dio la oportunidad de hacer un proyecto maravilloso y le voy a poner todo el corazón para entregar lo mejor de mí y para llevar alegría al público”, valoró Henríquez.
El intérprete de Ruperto también le dejó un mensaje a su compañeros: “Les deseo lo mejor, no es un adiós es un hasta pronto”.
Tras las palabras de Christian Henríquez, Kike Morandé tomó la palabra para dar el último adiós a los actores que continuarán con proyectos en el canal.
“Me encanta cuando la gente da un paso y se juega una carta más allá. Dios quiera que les resulte, se les va a echar de menos”, inició diciendo.
El animador, visiblemente emocionado declaró que fue “un orgullo enorme haber sido parte del crecimiento de todos ustedes. Solamente palabras de agradecimiento a todos. Será hasta siempre”.