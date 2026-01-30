El emotivo adiós de Kike Morandé a humoristas de Detrás del Muro en último capítulo: “Un orgullo enorme” - Chilevisión

En el último programa del estelar de humor, el animador le dedicó un mensaje a Christian Henríquez, María José Quiroz y Kurt Carrera, quienes se quedarán en Chilevisión.

Detrás del Muro emitió su último capítulo en Chilevisión y Kike Morandé protagonizó una emotiva despedida de Christian Henríquez, María José Quiroz y Kurt Carrera.

Los tres actores se emocionaron al despedirse del animador y el resto del equipo en un episodio donde recordaron sus mejores momentos en pantalla.

“La vida nos plantea desafíos, yo estoy muy contento en este canal. Me siento muy cómodo acá y se me dio la oportunidad de hacer un proyecto maravilloso y le voy a poner todo el corazón para entregar lo mejor de mí y para llevar alegría al público”, valoró Henríquez.

El intérprete de Ruperto también le dejó un mensaje a su compañeros: “Les deseo lo mejor, no es un adiós es un hasta pronto”.

El adiós de Kike Morandé

Tras las palabras de Christian Henríquez, Kike Morandé tomó la palabra para dar el último adiós a los actores que continuarán con proyectos en el canal.

“Me encanta cuando la gente da un paso y se juega una carta más allá. Dios quiera que les resulte, se les va a echar de menos”, inició diciendo.

El animador, visiblemente emocionado declaró que fue “un orgullo enorme haber sido parte del crecimiento de todos ustedes. Solamente palabras de agradecimiento a todos. Será hasta siempre”.

Revive el emotivo adiós de Detrás del Muro