 El emotivo adiós de Kike Morandé a humoristas de Detrás del Muro en último capítulo: “Un orgullo enorme” - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Decretan prisión preventiva para Ángela Vivanco por caso Muñeca Bielorrusa “Es una canallada, un abuso”: Poeta de 100 años ganó batalla contra el SII por pago de contribuciones Postergan anuncio de delegados presidenciales y subsecretarios de Kast para la próxima semana ¡Histórico! Geofísica chilena Valeria Cortés es la primera mujer en descender a la Fosa de Atacama “Me pegó con la cartera”: Integrante de “la jauría” de La Reina lanzó insólito reclamo contra su víctima
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/01/2026 09:37

El emotivo adiós de Kike Morandé a humoristas de Detrás del Muro en último capítulo: “Un orgullo enorme”

En el último programa del estelar de humor, el animador le dedicó un mensaje a Christian Henríquez, María José Quiroz y Kurt Carrera, quienes se quedarán en Chilevisión.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Detrás del Muro emitió su último capítulo en Chilevisión y Kike Morandé protagonizó una emotiva despedida de Christian Henríquez, María José Quiroz y Kurt Carrera.

Los tres actores se emocionaron al despedirse del animador y el resto del equipo en un episodio donde recordaron sus mejores momentos en pantalla. 

“La vida nos plantea desafíos, yo estoy muy contento en este canal. Me siento muy cómodo acá y se me dio la oportunidad de hacer un proyecto maravilloso y le voy a poner todo el corazón para entregar lo mejor de mí y para llevar alegría al público”, valoró Henríquez.

El intérprete de Ruperto también le dejó un mensaje a su compañeros: “Les deseo lo mejor, no es un adiós es un hasta pronto”.

El adiós de Kike Morandé

Tras las palabras de Christian Henríquez, Kike Morandé tomó la palabra para dar el último adiós a los actores que continuarán con proyectos en el canal.

“Me encanta cuando la gente da un paso y se juega una carta más allá. Dios quiera que les resulte, se les va a echar de menos”, inició diciendo. 

El animador, visiblemente emocionado declaró que fue un orgullo enorme haber sido parte del crecimiento de todos ustedes. Solamente palabras de agradecimiento a todos. Será hasta siempre”.

Revive el emotivo adiós de Detrás del Muro

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes el dinero

Lo último

Lo más visto

Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026