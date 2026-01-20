 Quién es Iván Poduje, el nuevo ministro de Vivienda de José Antonio Kast - Chilevisión
20/01/2026 21:57

Quién es Iván Poduje, el nuevo ministro de Vivienda de José Antonio Kast

Arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, el profesional cuenta con más de 15 años de trayectoria, participó en una elección municipal y ha sido panelista de programas como Sin Filtros.

Publicado por CHV Noticias

El arquitecto y académico Iván Poduje Capdeville será el ministro de Vivienda y Urbanismo del presidente electo José Antonio Kast, por lo que asumirán juntos en el cambio de mando que está fijado para el próximo 11 de marzo.

El anuncio fue realizado esta tarde mediante una ceremonia encabezada por el futuro mandatario en su oficina de Las Condes, desde donde dio a conocer a los otros 24 secretarios de Estado que lo acompañarán en su primer gabinete.

Quién es Iván Poduje, el próximo ministro de Vivienda

Con 56 años, Poduje estudió Arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso y es magíster en Desarrollo Urbano con "15 años de experiencia en el estudio de las ciudades y sus procesos de transformación", según dice su biografía en Puerto de Ideas.

En su oficina Atisba ha efectuado estudios, planes y proyectos para cincuenta ciudades en Chile, Perú y Colombia. También es profesor de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Stanford (EE.UU.), en su programa Overseas.

Ha sido miembro de las comisiones asesoras presidenciales que formularon las políticas de desarrollo urbano y transporte, por encargo de los presidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, en los años 2012 y 2015, respectivamente.

En 2018 fue galardonado con el Premio de la Ciudad Benjamín Vicuña Mackenna por sus aportes al urbanismo en Santiago, y en 2020 publicó el libro "Siete Kabezas", una crónica urbana del estallido social.

Poduje es columnista quincenal en La Tercera y ha participado activamente como panelista en programas como Sin Filtros, donde ha protagonizado fuertes cruces con figuras de la política.

En 2024 perdió la elección municipal en Viña del Mar contra la actual alcaldesa Macarena Ripamonti. Postuló como independiente con apoyo de Chile Vamos, Amarillos, Demócratas y el PSC, y quedó en segundo lugar al obtener 90.817 votos y el 41% de los sufragios.

