¿Tienes entre 25 y 60 años? Revisa acá cómo obtener el Bono al Trabajo de la Mujer 2026 - Chilevisión

 ¿Tienes entre 25 y 60 años? Revisa acá cómo obtener el Bono al Trabajo de la Mujer 2026
14/01/2026 19:05

¿Tienes entre 25 y 60 años? Revisa acá cómo obtener el Bono al Trabajo de la Mujer 2026

Este aporte económico es entregado todos los meses por el Estado de Chile y contempla una transferencia directa a sus beneficiarias. Revisa acá si te corresponde y cómo recibirlo.

Publicado por CHV Noticias

El Bono al Trabajo de la Mujer es un aporte económico dirigido a mujeres de entre 25 y 59 años (con 11 meses) que cumplan con una serie de requisitos.

Comenzando el año, ChileAtiende compartió un listado de los beneficios estatales a los que puedes acceder este año, siendo este bono uno de los más importantes.

Si te interesa acceder al BTM, debes saber que es necesario postular y tiene un calendario de pagos establecido. Revisa acá quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cuándo recibirías el dinero.

Requisitos Bono al Trabajo de la Mujer 2026

Para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, debes cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.
  • Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.
  • Pertenecer al 40% de la población más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares (RSH). 
  • Junto con lo anterior, debes cumplir alguno de estos dos criterios: Si quieres recibir el pago anual, debes percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180. En cambio, si quieres recibir el pago mensual, debes percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.
  • Adicionalmente, si eres trabajadora independiente, deberás acreditar rentas para el año calendario en que solicitas el bono y deberás estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud.

Monto y cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer 2026

En caso de cumplir los requisitos de arriba, debes saber que el pago siempre dependerá de tu renta y de la modalidad que selecciones. A continuación, tienes una tabla con el detalle:

En lo que respecta a las fechas de pago, si seleccionaste la modalidad mensual, recibirás el monto el último día hábil de cada mes. Para el pago de enero 2026, eso corresponde al próximo viernes 30. Acá tienes el detalle:

¿Cómo saber si me corresponde el Bono al Trabajo de la Mujer?

A continuación puedes consultar si recibirás el Bono al Trabajo de la Mujer gracias a una plataforma dispuesta por el Sence. Para acceder, haz clic aquí o pincha en la imagen de abajo:

