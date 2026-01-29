 VIDEO | “Toma cachito goma”: Elenco de Brujas causó furor tras reunirse después de 21 años - Chilevisión
29/01/2026 13:46

VIDEO | “Toma cachito goma”: Elenco de Brujas causó furor tras reunirse después de 21 años

Mane Swett, Antonella Ríos, Ingrid Cruz y Lorena Capetillo volvieron a interpretar sus icónicos personajes para un spot de Netflix.

Publicado por CHV Noticias

Mane Swett, Antonella Ríos, Ingrid Cruz y Lorena Capetillo causaron furor en redes sociales tras reencontrarse para un spot de Netflix.

Al estilo de la famosa serie Bridgerton, las actrices chilenas volvieron a interpretar sus icónicos personajes de la teleserie Brujas después de 21 años.

"El romance entre Sophie y Benedict cruzó fronteras y llegó a los oídos de las profesionales del servicio, a quienes no se les pasa ni una", escribió la plataforma en la descripción del video.

La reunión de Brujas después de 21 años

La pieza muestra a las intérpretes leyendo una edición de Lady Whistledown, que detalla los chismes de "la alta sociedad" en la serie de Netflix.

"¡Me quemo, me quemo, chiquillas!", gritó Antonella Ríos en una parte del video, haciendo un claro guiño a una de las frases populares del programa Que te lo digo, donde actualmente es panelista.

De inmediato, la publicación causó nostálgicas reacciones entre los usuarios. "Máximas", "toma cachito goma", "volvieron las Brujas" y "no lo puedo creer", fueron parte de los comentarios.

Revisa el video acá:

