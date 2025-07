Ingrid Cruz confirmó controversial mito de las teleseries chilenas: “En nuestro oficio sí importa” - Chilevisión

En una nueva edición de su podcast, la actriz se sinceró y abordó los distintos temas que generan competencia en las teleseries chilenas. “Tengo la suerte de que con las minas de mi edad me llevo muy bien", declaró.

Ingrid Cruz reveló una desconocida reflexión sobre su experiencia en las teleseries y sorprendió en el podcast Di la verdad Rosa con Francisca García-Huidobro,

Durante la conversación, la actriz sinceró que “a la edad nuestra hay un montón de actrices muy buenas, la Sigrid (Alegría), la Paola Volpato, muchas que ya no están haciendo televisión, como la Tamara Acosta. Y yo siento que igual hay una competencia cuando uno está en un elenco muy grande”.

En esa línea, sostuvo que “tengo la suerte de que con las minas de mi edad me llevo muy bien" y que "para mí no son competencias, porque son absolutamente distintas a mí, tanto en su forma de actuar como en su físico, que es lo que importa.

Sin embargo, la intérprete destacó que "en nuestro oficio sí importa lo físico".

"Mi peor defecto lo transformé en mi mejor virtud, que era mi cuerpo", confesó Ingrid Cruz.

Lo anterior, profundizí, porque "todas eran tan delgadas y tan no sé qué, que yo me sentía… Y después caché que a mí me iban a dar esos personajes, la de la más sabrosona, porque yo tenía más curvas y todo”.