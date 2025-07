“El que se pica…”: Ingrid Cruz rompió el silencio tras polémica acusación de Pancha Merino - Chilevisión

Tras varios días de especulaciones en redes sociales, la actriz respondió a los dichos de Francisca Merino, quien la acusó de haberse metido en su relación con Luciano-Cruz Coke.

Ingrid Cruz se refirió a la polémica con Francisca Merino, quien estalló luego de que esta última la acusara de haberse involucrado en la relación que tuvo con Luciano-Cruz Coke.

La controversia partió cuando la actriz acusó en su podcast que la panelista de programas de farándula le habría hecho “la vida imposible” cuando trabajaron juntas, ante lo que Pancha Merino destapó la supuesta infidelidad.

En ese contexto, Ingrid respondió a las especulaciones, y señaló que esta situación le “genera un nivel de angustia y ansiedad”. En cuanto a Merino, lanzó que “aquí el que se pica, pierde".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La respuesta de Ingrid Cruz

Fue en conversación con ADN que la intérprete decidió zanjar la controversia y explicó que "llevo 27 años (en la farándula), se ha dicho cada cosa, muchas son verdad, otras no tanto”.

“Yo trato de no hablar de la vida privada de nadie y ha sido más que incómodo, curioso. Me he reído de algunas cosas, con otras no tanto”, reveló.

En cuanto a las especulaciones que se han generado en redes, señaló que “no he estado pendiente mirando todo, estoy grabando una teleserie, tengo vida, una hija, un perro. Cuando las cosas se ponen muy duras, lo más sano es no verlas, porque igual genera un nivel de angustia y ansiedad".

"Hay una frase muy importante que me enseñó mi amiga Francisca García-Huidobro: 'Aquí el que se pica, pierde'”, cerró.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La acusación de Pancha Merino

Todo comenzó cuando Cruz hizo una serie de acusaciones contra su antigua colega, Pancha Merino: “Me tiraba la ropa, me pisoteaba las cosas, me trataba de ‘rota’. Fue súper duro”.

Tras esto, Merino no tardó en responder y destapó que “yo pololeaba con el senador (Cruz-Coke), todo el mundo sabía, y yo notaba cosas raras, que se perdían por ahí, y un amigo muy leal, el único del área dramática, me dijo que me estaban cagando hace tres meses”.

En esa línea, acusó: “Hay gente que no tiene amor propio de ser segundona. Yo no voy a dejar que se haga la víctima y que soy la mosca muerta y que se haga la buena, y que me trataron de 'rota'”.