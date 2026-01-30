“No todo es luces y lujos”: El radical giro de Waldo Villarroel tras su paso por Gran Hermano - Chilevisión

El finalista de la segunda temporada de Gran Hermano compartió un video en TikTok dejando en evidencia cómo es su presente alejado de la televisión.

Waldo Villarroel reapareció a más de un año de la final de la segunda temporada de Gran Hermano Chile y reveló detalles de su presente laboral.

El oriundo de Illapel fue uno de los finalistas junto a Michelle Carvalho y Pedro Astorga, y se quedó con el segundo lugar del reality.

También aseguró un millonario premio, pues gracias la brasileña, le dio la mitad de los $25 millones que se llevó por ser la ganadora del encierro.

La nueva vida de Waldo Villarroel

Tras salir de Gran Hermano, Waldo Villarroel regresó a Illapel junto a su familia y retomó su vida en el campo, compartiendo su rutina en redes sociales.

También estudió locución comercial y comenzó a mostrar una faceta de influencer en redes sociales, alejándose poco a poco de su paso por la televisión.

Sin embargo, a través de su cuenta de TikTok compartió un video en el que dejó en evidencia el radical giro que dio a su vida, ahora trabajando en una faena.

“No todo es luces, escenarios y lujos, hay sacrificio y mucho trabajo día a día”, comentó en el video.

A modo de aclaración, Waldo Willarroel señaló que con su video “simplemente quería dar a conocer que siempre he trabajado y harto, de hecho antes de la TV trabajaba y mucho y me siento contento con lo que logro mientras otros piensan que me urjo”.

“Estoy súper feliz, he madurado, he crecido y cada día voy dejando atrás a personas que no aportan nada en mi vida”, aseguró.