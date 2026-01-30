 “No todo es luces y lujos”: El radical giro de Waldo Villarroel tras su paso por Gran Hermano - Chilevisión
Minuto a minuto
Abogado de Vivanco cuestiona debido proceso tras prisión preventiva: "No se dan todas las garantías" VIDEO | El momento exacto en que Ángela Vivanco se entera que quedará con prisión preventiva Decretan prisión preventiva para Ángela Vivanco por caso Muñeca Bielorrusa “Es una canallada, un abuso”: Poeta de 100 años ganó batalla contra el SII por pago de contribuciones Postergan anuncio de delegados presidenciales y subsecretarios de Kast para la próxima semana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/01/2026 12:21

“No todo es luces y lujos”: El radical giro de Waldo Villarroel tras su paso por Gran Hermano

El finalista de la segunda temporada de Gran Hermano compartió un video en TikTok dejando en evidencia cómo es su presente alejado de la televisión.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Waldo Villarroel reapareció a más de un año de la final de la segunda temporada de Gran Hermano Chile y reveló detalles de su presente laboral. 

El oriundo de Illapel fue uno de los finalistas junto a Michelle Carvalho y Pedro Astorga, y se quedó con el segundo lugar del reality

También aseguró un millonario premio, pues gracias la brasileña, le dio la mitad de los $25 millones que se llevó por ser la ganadora del encierro. 

La nueva vida de Waldo Villarroel

Tras salir de Gran Hermano, Waldo Villarroel regresó a Illapel junto a su familia y retomó su vida en el campo, compartiendo su rutina en redes sociales. 

También estudió locución comercial y comenzó a mostrar una faceta de influencer en redes sociales, alejándose poco a poco de su paso por la televisión. 

Sin embargo, a través de su cuenta de TikTok compartió un video en el que dejó en evidencia el radical giro que dio a su vida, ahora trabajando en una faena.

“No todo es luces, escenarios y lujos, hay sacrificio y mucho trabajo día a día”, comentó en el video.

A modo de aclaración, Waldo Willarroel señaló que con su video “simplemente quería dar a conocer que siempre he trabajado y harto, de hecho antes de la TV trabajaba y mucho y me siento contento con lo que logro mientras otros piensan que me urjo”. 

Estoy súper feliz, he madurado, he crecido y cada día voy dejando atrás a personas que no aportan nada en mi vida”, aseguró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes el dinero

Lo último

Lo más visto

Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026