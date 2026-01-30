“Es una canallada, un abuso”: Poeta de 100 años ganó batalla contra el SII por pago de contribuciones - Chilevisión

Marina Latorre es una escritora, poeta y periodísta de 100 años que presentó un recurso de protección contra el Servicio de Impuestos Internos (SII) por el pago de contribuciones por su vivienda.

Luego de que le entregaran un reconocimiento en La Moneda por su aporte al arte, recibió el anuncio de que la Corte de Apelaciones de Santiago falló a su favor y la dejó absuelta del pago de impuesto territorial.

Escritora no pagará contribuciones

Latorre cumplía con dos de los tres requisitos necesarios para eximirse del pago de contribuciones: Ser mayor de 60 años (65 en hombres) y ganar menos de $941 mil.

El único requisito restante que no cumplía era que su vivienda no podía superar el valor de $215 millones, ya que su casa está ubicada en un lugar patrimonial y fue heredada por su difunto cónyuge.

Finalmente, el Tribunal se basó en derecho internacional asegurando que basta con que se cumpla con: Edad, nivel de ingresos y condición de vivienda para otorgar la excepción del pago al adulto mayor.

Posible precedente para adultos mayores

El caso de la poeta centenaria podría marcar un precedente para los adultos mayores en el pago de sus contribuciones.

Marina, en conversación con Chilevisión noticias, aseguró que cobrarle "a personas que no tienen recursos es una canallada, es un abuso. He visto personas que han perdido su casa. A quienes no tienen condiciones de pagar, no deberían haberles cobrado".

Además, afirmó que está dispuesta a "apoyar en todo lo que sea necesario para que esto mejore en beneficio de las personas mayores".