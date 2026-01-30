 “Es una canallada, un abuso”: Poeta de 100 años ganó batalla contra el SII por pago de contribuciones - Chilevisión
Minuto a minuto
Hermosilla se mantiene en arresto domiciliario y arremete contra fiscal Parra: "Está mintiendo" CHV Noticias acompañó a José Antonio Kast en su visita al CECOT, la megacárcel de El Salvador “No contribuye”: Maisa Rojas respondió a Iván Poduje tras dichos contra políticas ambientales Abogado de Vivanco cuestiona debido proceso tras prisión preventiva: "No se dan todas las garantías" VIDEO | El momento exacto en que Ángela Vivanco se entera que quedará con prisión preventiva
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
30/01/2026 12:31

“Es una canallada, un abuso”: Poeta de 100 años ganó batalla contra el SII por pago de contribuciones

Marina Latorre quedó exenta de pagar contribuciones por su vivienda luego de que la Corte de Apelaciones falló a su favor. Esto, plantean, podría marcar un precedente para los adultos mayores en Chile.

Publicado por Lisette Pérez

Marina Latorre es una escritora, poeta y periodísta de 100 años que presentó un recurso de protección contra el Servicio de Impuestos Internos (SII) por el pago de contribuciones por su vivienda.

Luego de que le entregaran un reconocimiento en La Moneda por su aporte al arte, recibió el anuncio de que la Corte de Apelaciones de Santiago falló a su favor y la dejó absuelta del pago de impuesto territorial.

Escritora no pagará contribuciones 

Latorre cumplía con dos de los tres requisitos necesarios para eximirse del pago de contribuciones: Ser mayor de 60 años (65 en hombres) y ganar menos de $941 mil.

El único requisito restante que no cumplía era que su vivienda no podía superar el valor de $215 millones, ya que su casa está ubicada en un lugar patrimonial y fue heredada por su difunto cónyuge.

Finalmente, el Tribunal se basó en derecho internacional asegurando que basta con que se cumpla con: Edad, nivel de ingresos y condición de vivienda para otorgar la excepción del pago al adulto mayor

Posible precedente para adultos mayores

El caso de la poeta centenaria podría marcar un precedente para los adultos mayores en el pago de sus contribuciones.

Marina, en conversación con Chilevisión noticias, aseguró que cobrarle "a personas que no tienen recursos es una canallada, es un abuso. He visto personas que han perdido su casa. A quienes no tienen condiciones de pagar, no deberían haberles cobrado".

Además, afirmó que está dispuesta a "apoyar en todo lo que sea necesario para que esto mejore en beneficio de las personas mayores". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Tuve que convencer a mi equipo”: Princesa Alba reveló la historia desconocida tras su llegada a Fiebre de Baile

Lo último

Lo más visto

“Es mi única prioridad”: Mane Swett tomaría drástica decisión en medio de batalla legal por su hijo

La actriz habló de su regreso a la ficción, pero precisó que todo esto es sólo un "salvavidas" en medio de la lucha por recuperar a su hijo.

30/01/2026

Bono al Trabajo de la Mujer se paga este viernes: Revisa con tu RUT si recibes el dinero

Se acerca la fecha de pago del beneficio estatal conocido como Bono a la Mujer Trabajadora que va en ayuda a mujeres y jefas de hogar. Conoce el monto a pagar, requisitos y cómo saber si lo recibes.

30/01/2026

¿Qué pasó con Elvira López? Revelan la verdad tras ausencia de la actriz de la reunión de Brujas

La intérprete fue la única que no participó del reencuentro que causó furor en redes sociales. Mane Swett, Lorena Capetillo, Ingrid Cruz y Antonella Ríos se reunieron después de 20 años.

30/01/2026

“Se mostraba preocupada, pero...”: Revelan chats de la sospechosa del crimen a adolescente en Argentina

La tía de Jeremías Monzón, joven de 15 años que habría sido asesinado por su expareja, rompió el silencio y entregó antecedentes inéditos del crimen que conmociona al país trasandino.

30/01/2026
Publicidad