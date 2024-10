“Es parte de la emoción”: La particular mañana de Waldo tras la final de Gran Hermano - Chilevisión

Tras haber obtenido el segundo lugar en la final de Gran Hermano, Waldo no tuvo descanso, dado que en su localidad y alrededores la gente se encuentra ferviente y han hecho de todo para poder felicitarlo por su logro.

Waldo Villarroel ya se encuentra en su comuna natal, Illapel y reveló a sus seguidores de Instagram cómo ha sido su primera mañana tras obtener el segundo lugar en Gran Hermano Chile.

Al respecto, el finalista se mostró contento y a la vez sorprendido por la exposición obtenida tras el encierro, mientras que también agradeció el cariño de la gente y su constante preocupación.

Waldo Villarroel vivió su primera mañana en Illapel tras Gran Hermano

A través de sus historias de Instagram, el animador de Los Kumpas de Chile confesó que su madre es la responsable de que todos sus conocidos estén intentando contactarlo por teléfono, colapsando el dispositivo con notificaciones.

"Me han llamado yo creo que sus, no sé. Hoy día en la mañana sus 20 llamadas compañero, de allá toda la gente de Illapel, de Santa Virginia que están muy contentos de hasta donde llegué y que me merecía estar en la final", reveló Villarroel.

En esa misma línea, mostró a sus seguidores el primer desayuno junto a su madre después de cuatro meses de encierro: "Tomamos mate aquí con mi mami está la pura ca... sí, pero es que es parte de la emoción", aseguró Waldo.

Respecto de su primera mañana fuera del encierro, explicó que "estoy recién procesando toda la información porque de verdad que la sesera como que ya no funcionaba bien y me he soprendido de toda la gente linda que me ha apoyado que me saluda todo chile".

Además Villarroel aseguró que su salida del encierro ha estado muy acontecida, pero prometió subir más contenido en redes sociales y mantenerse en contacto con sus seguidores en los próximos días: "Estoy funcionando... No al 100%", cerró.

