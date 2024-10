“Siempre la he tenido en mi corazón”: Waldo se jugó todas sus cartas en declaración a Cami Andrade - Chilevisión

¿Qué dirá Kaminski? Waldo aprovechó la oportunidad y durante la final de Gran Hermano confesó sus sentimientos a Camila Andrade con una particular canción de fondo que trajo recuerdos entre los seguidores.

Waldo tiró todas las cartas sobre la mesa y volvió a confesarle su amor a Camila Andrade durante la final de Gran Hermano Chile.

Al nombrar a las dos mujeres que más le han gustado durante el encierro, Villarroel aseguró que Andrade siempre sería la primera, pero como estaba en una relación amorosa, se quedaba con Camila Power.

Waldo le confesó su amor a Camila Andrade

Al respecto, decidió arrodillarse y confesarle su amor frente a todo el público, con la canción "Desde que te vi", de Natalino de fondo, la misma que se usó durante el piquito que Camila y Francisco Kaminski se dieron en el Festival de Puente Alto.

Además el finalista tuvo unas románticas palabras para Andrade, tras confesar que le ha gustado desde que él era un adolescente: "Aprendan, ojo. La verdad, Camila Andrade, desde que te vi tu belleza me cautivó", señaló.

En esa misma línea, agregó: "Siempre la he tenido en mi corazón a usted. De todos los días que la he visto, es la mujer más hermosa que he visto yo en mi vida".

Por otro lado, Waldo admitió estar consciente de que ella tenía una relación amorosa, pero no fue impedimento para reconocer siempre la llevaría en su corazón y que "para mí usted es un angel caído del cielo esta noche. Te quiero, Camila".

Finalmente, Andrade aseguró que le cumpliría todas las promesas que se hicieron durante el encierro, como ir a un concierto de Noche de Brujas y le deseó lo mejor en esta nueva etapa.

Revive el momento: