“Agradecido hasta las lágrimas”: Así fue la sentida despedida de Waldo de la casa de Gran Hermano - Chilevisión

Waldo Villarroel, finalista de Gran Hermano Chile, se despidió con un sentido discurso del mandamás de la casa. "Ha sido increíble ver cómo poco a poco has ido ganando confianza", señaló.

Este miércoles Michelle Carvalho, Pedro Astorga y Waldo Villarroel protagonizaron emotivas despedidas de Gran Hermano Chile.

El joven oriundo de Illapel fue el segundo finalista que le tocó abandonar la casa más famosa del mundo.

Con su característica chupalla y maleta en mano, Waldo dijo adiós al lugar que lo acogió por más de tres meses.

Emotiva despedida de Waldo de Gran Hermano Chile

Antes de recibir las palabras del mandamás de la casa, Villarroel aprovechó la instancia para pedirle disculpas a Michelle: "Si alguna vez te pelé, perdón".

"Para mí esta experiencia es muy nueva y varias veces me vi complicado", afirmó el finalista. "Para lo que necesites afuera puedes contar conmigo, con Pedro, yo muy feliz", respondió Carvalho.

Ante esto, Waldo expresó: "Agradecido hasta las lágrimas, Michelle" y selló el momento con un tierno abrazo.

Las palabras de Gran Hermano a Waldo

Pero eso no fue todo, Gran Hermano despidió al illapelino con un sentido discurso: "Querido Waldo, durante este tiempo que has estado en mi casa, he observado tu evolución y ha sido increíble ver cómo poco a poco has ido ganando confianza y has mostrado tu personalidad".

"Gracias a ello, hoy eres uno de los tres grandes finalistas. Finalmente, lo has logrado, querido Waldo. Ya eres el huaso más famoso de Chile. Felicitaciones, sigue tu camino, un abrazo grande", cerró el dueño de casa.