Camila Andrade reveló que no salió de su casa por escándalo con Kaminski: “Me sentía muy frágil” - Chilevisión

Camila Andrade es una de las nuevas invitadas a Podemos Hablar (PH), espacio en el que abordará su paso por Gran Hermano Chile, pero también el escándalo amoroso con Francisco Kaminski y Carla Jara.

Andrade contará que cuando inició el conflicto sentimental decidió no salir de su casa por el miedo que sentía por las constantes amenazas de muerte que recibía tras conocerse el triángulo amoroso.

Camila Andrade y las amenazas de muerte

Camilia, actual pareja de Kaminski, contará que a través de sus redes sociales recibía diferentes mensajes "diciéndome que no me aparezca en distintos lugares, sino, me iban a matar".

"'No digas donde vas a estar', 'te vamos a matar', o si no ellos me incitaban a que yo me matara, suicidara, a que me matara en mi departamento. Hicieron gráficas... fue lo que más me afectó", revelará.

"Encontrar una foto de mí en el Servicio Médico Legal (SML), una foto mía afuera afuera de mi departamento con una bajada que decía 'Camila fue encontrada muerta'", continuará.

Con respecto a cómo manejó la situación, Andrade explicará que fue "refugiándome en el amor, en la contención".

"No lo converso mucho, pero fue un momento agrio de mi vida (...) nadie te prepara para eso y como somos figuras públicas estamos al alero de lo que digan los demás", expresará.

"No salí, el primer periodo no. Me sirvió para resguardarme en mi lugar seguro, me sentía muy frágil como para recibir como un ataque personal. Me guardé un tiempito", sostendrá.