Waldo emocionado con promesa cumplida de Michelle Carvalho: “Quiero verla y darle un abrazo” - Chilevisión

La brasileña ganadora de Gran Hermano Chile dio a conocer en Instagram que por fin pudo concretar lo que le prometió a Waldo Villarroel y justo el 24 de diciembre.

Waldo Villarroel se sinceró luego de que Michelle Carvalho cumpliera su promesa y le transfiriera la mitad de su premio en dinero que ganó en Gran Hermano Chile.

La brasileña dio a conocer en sus stories de Instagram que, luego de un largo tiempo, por fin pudo concretar lo que le prometió al ex finalista de la casa más famosa del mundo y justo el 24 de diciembre.

Waldo agradece premio de Michelle

Luego de concretarse su promesa, Michelle habló con LUN y contó que la mamá de Waldo "me envió un mensaje y fue todo muy bonito".

"Me sentí muy bien por haberlo hecho y por haber cumplido eso que prometí. Estaba agradecido, me envió un mensaje con palabras súper lindas y un video de su mamá", relató.

En esa línea, la modelo comentó que se siente contenta y que "presioné lo más que pude para que el pago se realizara pronto. El monto no es menor, pero estoy segura que con trabajo lo podré recuperar".

Waldo, en tanto, adelantó que su madre, afortunadamente, ha mejorado y que "ya se pudo operar de su tumor cerebral y salió todo bien".

Sobre la promesa de Michelle, respondió que "recibí un porcentaje de la mitad del premio que me ofreció en el programa. Estoy agradecido por su gesto y por su ayuda".

"Con el dinero que yo recibí de Chilevisión, que es mayor suma que la que me dio Michelle, pude cubrir gastos para la salud de mi madre. Y obviamente todo lo que he recibido, sea harto o poco, siempre he ahorrado para proyectos futuros. Incluso, todos mis nuevos proyectos como mi página de Onfayer son para poder ahorrar dinero", expresó.

En una storie de Instagram, Waldo añadió que si bien le agradeció a Michelle Carvalho por su gesto, espera poder verla en persona para terminar de darle las gracias.

"Quiero verla en persona y darle un abrazo apretado", aseguró.