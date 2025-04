FOTO | Melina Noto reveló ecografía de su futura guagua con Pangal Andrade: “Aún no sabemos...” - Chilevisión

La comunicadora asistió este jueves al procedimiento de rutina en medio de su embarazo, acompañada por su pareja. "Puede que sepamos el sexo", dijo antes de ingresar a la consulta.

Este jueves, Melina Noto enterneció las redes sociales tras compartir por primera vez una ecografía de su embarazo tras asistir a una consulta médica con su pareja y padre de su futuro hijo o hija, Pangal Andrade.

"Puede que sepamos el sexo, si es que quiere mostrarse la guagüita, sino no sabemos", señaló la comunicadora en una historia en Instagram, minutos antes de ingresar al procedimiento de diagnóstico.

La pareja estuvo acompañada por el ex chico reality Austin Palao, a quien tildaron como "el padrino" de la guagua.

Luego de unos minutos, Noto subió la fotografía de la ecografía Doppler, donde se visualiza al bebé en gestación.

"Está hermosit@. Aún no sabemos el sexo, pero está sanit@ e inquiet@ es seguro", indicó Melina en la publicación.

Melina Noto reveló nuevos detalles de su embarazo

Este tierno posteo llega justo cuando Melina Noto entregó nuevos detalles de su embarazo, especialmente del momento en que se enteraron de que se convertirían en padres.

"Me enteré sola, porque Pangui estaba en un viaje grabando un programa. Fue con una amiga, casi que de chiste, porque no me imaginaba que esto estuviese pasando", relató Melina en entrevista con 24 Horas.

Por otra parte, describió cómo fue el momento en que le contó a Pangal sobre este anhelado paso en su relación.

"Primero fue el shock, después obviamente que se emocionó, se rio, no me lo podía creer. La verdad es que está muy contento, emocionado, proyectando todo lo que se viene", expresó.

"Ha sido súper lindo. Los primeros meses son medios complicados, hay un poquito de náuseas, pero ya sintiéndome mejor", dijo sobre esta primera etapa de su embarazo.

Revisa la foto acá: