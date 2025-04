Melina Noto desclasificó reacción de Pangal Andrade al enterarse de embarazo: “Primero fue el shock” - Chilevisión

La comunicadora reveló el momento en que el ex chico reality supo que se convertiría en padre por primera vez.

Melina Noto desclasificó la reacción de su pareja, Pangal Andrade, tras enterarse de que se convertirán en padres por primera vez.

La modelo y comunicadora trasandina entregó detalles de su embarazo, donde ha recibido el apoyo del ex chico reality.

"Me enteré sola, porque Pangui estaba en un viaje grabando un programa. Fue con una amiga, casi que de chiste, porque no me imaginaba que esto estuviese pasando", relató Melina en entrevista con 24 Horas.

Por otra parte, describió cómo fue el momento en que le contó a Pangal sobre este anhelado paso en su relación.

"Primero fue el shock, después obviamente que se emocionó, se rio, no me lo podía creer. La verdad es que está muy contento, emocionado, proyectando todo lo que se viene", expresó.

Melina Noto y sus primeros meses de embarazo

"Ha sido súper lindo. Los primeros meses son medios complicados, hay un poquito de náuseas, pero ya sintiéndome mejor", afirmó sobre esta primera etapa de su embarazo.

Asimismo, dijo que el deportista "está súper feliz con ser papá. Es algo que veníamos hablando hace muchísimo tiempo, así que finalmente que se concrete es hermoso. Esperemos que venga sanito".