VIDEO | Melina Noto sinceró cómo lleva sus primeros meses de embarazo: “Me siento pésimo” - Chilevisión

Este miércoles, Melina Noto habló de la espera de su primer hijo con Pangal Andrade y reconoció lo complejo que han sido sus primeros meses de embarazo.

A través de Instagram, la modelo y comunicadora argentina subió una historia respondiendo a una duda constante entre sus seguidores.

"Me da mucha risa que me pongan por interno 'cómo te sentís tan bien', yo me siento pésimo y no me siento tan bien", admitió entre risas.

En ese sentido, Noto sostuvo que "me veo mejor de lo que me siento, pero en estos momentos me encantaría estar en mi cama hasta las 5 de la tarde".

Melina Noto y Pangal Andrade se convertirán en padres

A comienzos de marzo, luego de una polémica filtración de Raquel Argandoña, Melina y Pangal anunciaron que se convertirán en padres por primera vez.

"¡Estamos muy emocionados por compartirles la mejor noticia de la vida! Vamos a ser padres", escribieron en sus cuentas de Instagram junto a un video con románticas fotos de ellos.

En una de las postales se observó a Andrade besando y tocando el vientre de Noto. "¡Estamos muy felices! Y definitivamente se nos viene un año de nuevas aventuras, emociones y de una nueva forma de amor. Gracias a todos por sus hermosos mensajes con tanto cariño", cerró la pareja en esa oportunidad.