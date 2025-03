La cronología de la polémica entre Melina Noto y Pangal Andrade con clan Calderón Argandoña - Chilevisión

El embarazo de Melina Noto con Pangal Andrade derivó en una polémica que incluyó a Kel y Hernán Calderón, pero todo comenzó con un comentario de Raquel Argandoña.

Una de las noticias que marcaron a la farándula nacional fue desencadenada por la filtración que dio Raquel Argandoña del embarazo de Melina Noto, quien espera un hijo con Pangal Andrade. Pero cómo se pasó de eso a los hermanos Kel y Hernán Calderón?

El inicio de la polémica

Todo comenzó cuando Raquel Argandoña, en el programa Tal Cual, filtró que Pangal habría confirmado que junto a Meli Noto esperaban su primer hijo, generando gran revuelo en las redes sociales.

“Anoche (le escribí) 'Pangal, me enteré de esto, te felicito... Después me dijo 'Raquel, muchas gracias', con unos corazoncitos”, detalló la ex suegra del deportista.

La rápida respuesta de Meli Noto

En cuestión de horas, Meli Noto publicó una historia en su cuenta de Instagram confirmando la noticia y se descargó fuertemente en contra de quien filtro la noticia. Sin embargo, borró la publicación.

“Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones... Sí, con Pangui vamos a ser papis,”, sostuvo la panelista.

Pangal da el paso y confirma la noticia

Sin embargo, poco días después, Pangal y Melina compartieron otra historia confirmando la paternidad y agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

“Hola a todas y todos. Queríamos tomar un momento para compartirles lo felices que estamos con Meli por esta gran noticia: ¡Vamos a ser padres por primera vez!”, escribió el deportista.

El influencer tambié aprovechó la oportunidad para referirse a la filtración y toda polémica generada con la mamá de su ex Kel Calderón: "No les voy a mentir, nos molesta que algo tan especial haya sido compartido sin nuestro consentimiento".

Hermanos Calderón en la polémica

Pero esto no quedó ahí. Para sorpresa de muchos, Nano Calderón, ex cuñado del protagonista, no tardó en felicitar a la pareja a través de una historia, pero su mensaje fue más allá al enviar una indirecta para Kel, quien fue pareja de Andrade en el pasado.

“Por cierto, felicitaciones Pangal por rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena”, escribió Nano,

Para luego agregar un mensaje que muchos interpretaron como una alusión a la infidelidad de la hija de Argandoña: "...Y no con una que te gorriaba con tus amigos día y noche”

Kel no se queda callada

Ante la indirecta de su hermano, Kel Calderón no se quedó callada y, en una historia posterior respondió: "Solo puedo decir que me encantaría ser excluida de toda esta historia en la que no tengo nada que ver".

Y con respeto a la pareja agregó: "Simplemente, desearle a Pangal toda la felicidad del mundo en la nueva etapa que comienza".