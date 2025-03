Calderón vs Calderón 2.0: El origen de la enemistad entre Kel y Nano Calderón - Chilevisión

El estudiante de derecho usó sus redes sociales para apuntar un duro dardo en contra de su hermana. La influencer no se quedó callada y respondió en un fuerte tono.

La rivalidad entre Kel Calderón y Nano Calderón sumó un nuevo capítulo, luego de que el menor del clan lanzara una fuerte indirecta en contra de su hermana.

Resulta que tras la filtración del embarazo de Pangal Andrade y Melina Noto, el estudiante de derecho usó sus redes sociales para felicitar a la pareja, y de paso hacer una acusación en contra de la influencer.

“Por cierto, felicitaciones Pangal por rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena, no con una que te gorreaba con tus amigos día y noche”, escribió.

Pero Kel Calderón no se quedó en silencio y ante las acusaciones de su hermano señaló: “No me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años y con quien espero no volver a tenerla en un futuro”.

El origen de la enemistad entre Kel y Nano Calderón

El origen de la enemistad entre Kel Calderón y Nano Calderón se remonta al año 2020. Si bien antes la relación de hermanos ya se había deteriorado, fue en ese momento en que se conocieron de manera pública sus diferencias.

Todo ocurrió en plena pandemia por el Covid-19 cuando el hijo de Raquel Argandoña protagonizó un incidente con su padre, Hernán Calderón Salinas.

En agosto del 2020 el joven fue acusado de agredir violentamente a su padre con un arma blanca, razón por la cual fue imputado por parricidio frustrado y tuvo que cumplir prisión preventiva en el penal Santiago 1.

Eso profundizó el quiebre familiar entre los Calderón Argandoña, ya que mientras Kel tomó partido por su padre, Raquel Argandoña lo hizo por Nano, provocando una produnda fractura.