Ex Gran Hermano está en terapia intensiva tras grave accidente en moto - Chilevisión

15/09/2025 15:25

Ex Gran Hermano Argentina está internado en terapia intensiva tras grave accidente en moto

El joven permanece internado con pronóstico reservado y debido a su gravedad le tuvieron que extirpar el bazo. También presentó varias fracturas de costilla y lesiones en los pulmones, hígado y riñones

Publicado por CHV Noticias

Preocupación ha causado en Argentina el grave accidente que protagonizó el exjugador de Gram Hermano, Thiago Medina.

El joven de 22, uno de los más populares de la edición 2023, tuvo un accidente de tránsito mientras circulaba en su moto por Buenos Aires, la noche del pasado viernes 12 de septiembre. 

Debido a sus lesiones, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Moreno, desde donde informaron que su estado era grave y de pronóstico reservado

Exjugador de Gran Hermano en terapia intensiva 

Su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, también exGran Hermano, entregó una actualización de su estado de salud.

La joven reveló que durante la madrugada del sábado fue sometido a una cirugía y que se encuentra internado en terapia intensiva

“Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado”, detalló en sus redes sociales. 

Al momento del accidente Thiago Medina llevaba puesto su casco de seguridad, pero el impacto afectó otras partes de su cuerpo y presentó lesiones de consideración en la región torácica.

Debido a su gravedad le tuvieron que extirpar el bazo y quedó con varias fracturas de costilla y lesiones en los pulmones, hígado y riñones

