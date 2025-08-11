Exjugadora de Gran Hermano reveló complejo estado de salud: Sufrió fractura de dos costillas - Chilevisión

La modelo compartió los detalles a través de su cuenta de Instagram, donde contó que está recibiendo tratamiento médico y ahora deberá permanecer bajo reposo.

La exjugadora de Gran Hermano Chile, Estefanía Marquis, causó gran preocupación en sus redes sociales al revelar que tuvo que ir a un hospital por un complejo problema de salud.

La modelo usó su cuenta de Instagram para contar detalles de su estado y la situación que la afectó durante el fin de semana.

Fue a través de sus historias que la exMiss Chile mostró lo ocurrido, junto a imágenes desde la camilla de un recinto médico hasta donde llegó para tratar su complicación.

El estado de salud de Estefanía Marquis

Según contó la propia Estefanía Marquis, sufrió una fractura en dos costillas, por lo que tuvo que recurirr a ayuda médica

“Estoy bien, tengo dos costillas fracturadas pero con el medicamento estoy mejor, y ahora tengo que hacer reposo”, contó.

Si bien no entregó mayor información de su dolencia, tuvo palabras de agradecimiento para sus seguidores y cercanos que han estado presentes en este momento.

“Gracias por la preocupación y sus mensajes”, agregó en su mensaje