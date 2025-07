Lorena Capetillo se defendió tras ser funada por no pagar delivery: Caso tuvo inesperado vuelco - Chilevisión

La actriz contó que recibió una serie de mensajes y comentarios violentos a través de sus redes sociales, pero los hechos tuvieron un radical giro tras su explicación.

Lorena Capetillo vivió una inusual situación y decidió exponer su caso a través de las redes sociales, luego de ser funada por no pagar un delivery.

La propia actriz detalló lo ocurrido a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde contó que durante la últimas horas recibió una serie de mensajes con insultos.

“Comencé a recibir insistentes mensajes que decían ‘paga el delivery abusadora, muerta de hambre’”, aseguró.

Como quedó con la duda, decidió investigar más allá y “después de hartos mensajes me preocupé y les escribí a las personas que me habían dejado ese mensaje, pidiéndole un poquito más de contexto para que me explicaran”.

Según explicó, los usuarios de las redes sociales le señalaron que había un video de ella circulando en internet donde se negaba a pagar por un delivery de comida.

Sin embargo, al ver las imágenes el caso tuvo un radical giro, pues ella no era la persona que aparecía en el video, sino que se trataba de un hecho ocurrido en Perú.

A raíz de eso ha recibido denostaciones en redes sociales, sumado a “amenazas también en el feed y por mensajes internos”.

“La gravedad de este asunto, además de implicar a una persona inocente en un asunto que no le corresponde, es la violencia desmedida de parte de las personas”, reflexionó.

