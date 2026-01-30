 Día de los Patrimonios en verano debuta este fin de semana: Actividades y cómo inscribirse - Chilevisión
30/01/2026 15:23

Día de los Patrimonios en verano debuta este fin de semana: Actividades y cómo inscribirse

La edición estival de este evento cultural se realizará este sábado 31 de enero a lo largo de todo el país. Revisa acá cómo participar.

Publicado por Catalina Vargas

El Día de los Patrimonios celebrará su primera edición en verano este fin de semana, el sábado 31 de enero. Más de mil actividades gratuitas estarán disponibles para el público en todo Chile.

Organizaciones culturales públicas y privadas serán parte de este encuentro cultural que busca acercar a la ciudadanía a distintos espacios patrimoniales. La cartelera oficial fue publicada esta semana y puedes revisarla acá

¿Qué actividades ofrece el Día de los Patrimonios en verano?

Las actividades que ofrece el Día de los Patrimonios son aperturas de espacios, charlas, encuentros, muestras, presentaciones culturales, recorridos, talleres, y más.

Para que las niñas, niños y adolescentes disfruten de sus vacaciones habrán múltiples de talleres y juegos pensados en ellos. 

Entre las actividades más poopulares cada año en Santiago están:

  • Apertura de La Moneda
  • Recorrido por el casco histórico de Santiago
  • Apertura del Museo de Bomberos de Santiago
  • Visitas a edificios estatales: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y DDHH, Palacio Regional, entre otros.

En esta ocasión, Aguas Andinas se sumó al Día de los Patrimonios y habilitará los siguientes puntos de hidratación:

  • Plaza de Armas: Frente al Museo Histórico Nacional
  • Museo Bellas Artes: Jose Miguel de la Barra #650
  • La Moneda: Moneda con Teatinos
  • Parque Quinta Normal: Explanada Museo Nacional de Historia Natural

Una opción para encontrar actividades cercanas a ti es utilizar la app de Red Movilidad, en su mapa interactivo podrás ver todos los lugares que ofrecen experiencias culturales y sus ubicaciones.

¿Cómo inscribirse a las actividades? 

Para inscribirte debes revisar el sitio web de Día de los Patrimonios, donde podrás encontrar información detallada de cada actividad y las instrucciones para confirmar tu participación.

Hay algunas que son de libre acceso a las cuales no es necesaria la inscripción. 

