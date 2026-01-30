Así es por dentro: CHV Noticias acompañó a Kast en su visita a la megacárcel de El Salvador - Chilevisión

Un equipo de CHV Noticias acompañó al presidente electo José Antonio Kast en su visita al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la polémica megacárcel ubicada en El Salvador y uno de los hitos de la gestión del mandatario centroamericano Nayib Bukele.

Recordemos que dentro del recinto de máxima seguridad —con capacidad para 40 mil personas— están recluidos integrantes de algunas de las organizaciones criminales más peligrosas de ese país, como lo es la Mara Salvatrucha (MS-13).

Durante la cita, el mandatario electo, junto a los futuros ministros de Seguridad, Trinidad Steinart, y Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, recorrieron los pasillos del penal, visitaron las celdas comunes y observaron las rutinas de los reos.

Tras inspeccionar la megacárcel, José Antonio Kast valoró la visita y destacó que "son cientos, si no miles de personas que se están reinsertando en la vida social a través del trabajo comunitario".

Eso, sostuvo, "se combina con la sanción extrema para aquellos que han sido parte de pandillas o bandas criminales, que ya por el hecho de pertenecer tiene una sanción mayor".

No obstante, fue enfático en señalar que "es un sistema penal distinto al nuestro que nosotros queremos estudiar, conocer y no necesariamente replicar de la misma manera". "Uno lo que tiene que aprender en distintas partes es cuáles son las fórmulas que le dan paz y tranquilidad a las naciones que a uno le toca dirigir", añadió.

Finalizada la visita al CECOT, la futura autoridad de nuestro país sostendrá una reunión bilateral con el presidente Nayib Bukele. Posteriormente, ambos ofrecerán una declaración conjunta.