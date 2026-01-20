 José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras - Chilevisión
20/01/2026 21:51

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

Publicado por CHV Noticias

El presidente electo José Antonio Kast presentó esta tarde al gabinete de ministros y ministras con el que llegará al gobierno cuando asuma el próximo 11 de marzo de 2026.

La ceremonia se llevó a cabo en la Oficina del Presidente Electo (OPE), apodada "La Moneda chica", en Las Condes, y contó con la presencia de los 24 futuros secretarios de Estado.

Kast anuncia su gabinete: Este es el listado oficial de ministros y ministras 2026

A continuación, revisa el listado completo de los futuros ministros y ministras presentados por el presidente electo José Antonio Kast para el periodo 2026-2030.

  • Ministro del Interior: Claudio Alvarado.

  • Ministra de Seguridad Pública: Trinidad Steinert.

  • Ministro de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna.

  • Biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería: Daniel Mas.

  • Ministro de Hacienda: Jorge Quiroz.

  • Ministra de Educación: María Paz Arzola.

  • Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat.

  • Ministro de Defensa Nacional: Fernando Barros.

  • Ministro de Obras Públicas: Martín Arrau.

  • Ministro de Agricultura: Jaime Campos.

  • Ministra de Bienes Nacionales: Catalina Parot.

  • Ministro de Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau.

  • Ministra de Salud: May Chomalí.

  • Ministro de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje.

  • Ministro de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange. 

  • Ministra de Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini.

  • Ministra de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf.

  • Ministro de la Secretaría General de la Presidencia: José García.

  • Ministra de Energía: Ximena Rincón.

  • Ministra del Medio Ambiente: Francisca Toledo.

  • Ministra del Deporte: Natalia Duco.

  • Ministra de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín.

  • Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga.

  • Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao.

