José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras - Chilevisión

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.
El presidente electo José Antonio Kast presentó esta tarde al gabinete de ministros y ministras con el que llegará al gobierno cuando asuma el próximo 11 de marzo de 2026.
La ceremonia se llevó a cabo en la Oficina del Presidente Electo (OPE), apodada "La Moneda chica", en Las Condes, y contó con la presencia de los 24 futuros secretarios de Estado.
Kast anuncia su gabinete: Este es el listado oficial de ministros y ministras 2026
A continuación, revisa el listado completo de los futuros ministros y ministras presentados por el presidente electo José Antonio Kast para el periodo 2026-2030.
- Ministro del Interior: Claudio Alvarado.
- Ministra de Seguridad Pública: Trinidad Steinert.
- Ministro de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna.
- Biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería: Daniel Mas.
- Ministro de Hacienda: Jorge Quiroz.
- Ministra de Educación: María Paz Arzola.
- Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat.
- Ministro de Defensa Nacional: Fernando Barros.
- Ministro de Obras Públicas: Martín Arrau.
- Ministro de Agricultura: Jaime Campos.
- Ministra de Bienes Nacionales: Catalina Parot.
- Ministro de Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau.
- Ministra de Salud: May Chomalí.
- Ministro de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje.
- Ministro de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange.
- Ministra de Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini.
- Ministra de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf.
- Ministro de la Secretaría General de la Presidencia: José García.
- Ministra de Energía: Ximena Rincón.
- Ministra del Medio Ambiente: Francisca Toledo.
- Ministra del Deporte: Natalia Duco.
- Ministra de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín.
- Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga.
- Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao.