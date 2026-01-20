José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras - Chilevisión

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

El presidente electo José Antonio Kast presentó esta tarde al gabinete de ministros y ministras con el que llegará al gobierno cuando asuma el próximo 11 de marzo de 2026.

La ceremonia se llevó a cabo en la Oficina del Presidente Electo (OPE), apodada "La Moneda chica", en Las Condes, y contó con la presencia de los 24 futuros secretarios de Estado.

Kast anuncia su gabinete: Este es el listado oficial de ministros y ministras 2026

A continuación, revisa el listado completo de los futuros ministros y ministras presentados por el presidente electo José Antonio Kast para el periodo 2026-2030.

Ministro del Interior: Claudio Alvarado.

Ministra de Seguridad Pública: Trinidad Steinert.

Ministro de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna.

Biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería: Daniel Mas.

Ministro de Hacienda: Jorge Quiroz.

Ministra de Educación: María Paz Arzola.

Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat.

Ministro de Defensa Nacional: Fernando Barros.

Ministro de Obras Públicas: Martín Arrau.

Ministro de Agricultura: Jaime Campos.

Ministra de Bienes Nacionales: Catalina Parot.

Ministro de Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau.

Ministra de Salud: May Chomalí.

Ministro de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje.

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange.

Ministra de Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini.

Ministra de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf.

Ministro de la Secretaría General de la Presidencia: José García.

Ministra de Energía: Ximena Rincón.

Ministra del Medio Ambiente: Francisca Toledo.

Ministra del Deporte: Natalia Duco.

Ministra de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín.

Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga.