“Hay menos luz en mi mundo”: Pedro Pascal dedicó emotivo mensaje a Catherine O'Hara tras su muerte - Chilevisión

Pedro y Catherine se conocieron durante el rodaje de la segunda temporada de The Last Of Us en 2023, donde Pascal interpretó a "Joel" y O'Hara a "Gail", su terapeuta.

Este viernes, Pedro Pascal se refirió a la muerte de la actriz estadounidense, Catherine O'Hara y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a modo de despedida.

La actriz murió a los 71 años y según detalló The Hollywood Reporter, habría sido por una breve enfermedad; sin embargo, los detalles no han sido establecidos aún.

¿Qué dijo Pedro Pascal?

Pascal y O'Hara se conocieron durante el rodaje de la segunda temporada de "The Last Of Us" en 2023, donde ambos compartieron elenco. Pedro interpretó el personaje de Joel, mientras que Catherine hizo de su terapeuta, cuyo nombre era "Gail".

En ese contexto, el actor compartió una fotografía de esa época, donde ambos aparecen abrazados mirando a la cámara y señaló: "Oh ¡Qué genial fue cerca de ti! Estoy eternamente agradecido".

Finalmente, Pedro agregó: "Hay menos luz en mi mundo, este mundo afortunado que te tuvo. Te llevaré por siempre. Siempre. La única e inigualable: Catherine O'Hara".